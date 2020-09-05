嘉大舉辦台灣質譜年會暨學術研討　推進質譜領域在臺發展

▲2020年台灣質譜年會暨學術研討專家學者合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣質譜學會在嘉義大學蘭潭校區舉辦第十七屆台灣質譜年會暨學術研討會。邀請到衛生福利部、農業委員會、原住民族委員會、食品藥物管理署、環境保護署、調查局及衛生局等各界專家學者，以及33所大學校院師生盛情參與，與會人士逾450人。期盼透過學術研討會的交流，提供與會質譜人才與產業交流的機會，迸發出研究量能，推進質譜領域在臺灣的研究發展。

▲嘉大艾群校長致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大校長艾群表示，質譜年會對臺灣在臨床生醫、食品安全及藥物代謝分析等質譜相關研究貢獻良多，透過專家學者及研究人員精闢研究，已逐漸取代傳統儀器，例如層析儀，其靈敏度及準確度比起以往提高許多。歡迎大家來到環境優美的嘉大，學校實習農特產品鮮奶優格、冰淇淋等遠近馳名。

▲主辦人嘉大應用化學系教授兼教務長古國隆介紹嘉義市特色 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣質譜年會暨學術研討會舉辦至今進入第17年，今年全球受COVID-19病毒肆虐，各地大型活動或集會紛紛取消或延期，此次質譜年會暨學術研討會，為今年全球第1個舉辦實體質譜會議的國家與學校。為期3天的研討會由中興大學兼質譜學會理事長賴建成教授主持，探討議題有臨床及生醫應用、醣及脂質、食品安全及食品科學、環境與毒物、蛋白體、藥物與代謝分析、無機及材料、質譜資訊、生物資訊及軟體、質譜基礎、儀器及方法學等與其他相關質譜領域之應用等11大領域。計有4場大會主題演講、45場專題演講、12場學生口頭論文報告及近百篇壁報論文競賽，現場並有廠商介紹尖端技術，展示最新的商業檢測儀器。

▲廠商介紹最新的商業檢測儀器 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中央研究院化學研究所所長及特聘研究員陳玉如博士專題講座 。（圖／記者翁伊森翻攝）

研討會同時表彰傑出的學者及質譜技術從業人員，包括中央研究院化學研究所所長及特聘研究員陳玉如博士、臺灣大學化學系徐丞志副教授、台灣安捷倫科技股份有限公司李德仁董事長、台灣檢驗科技股份有限公司宋哲明經理及臺中食品藥物安全處尤譽姍組長。

▲中央研究院高階儀器研發展示 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲.數十家廠商與會展示最新儀器設備 。（圖／記者翁伊森翻攝）