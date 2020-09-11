食安抬頭！嘉大開有機課程6班...2天大爆滿　800人參與

▲嘉大開設有機課程班班額滿。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農場管理學士學位學程為培育有志從事有機與友善農業耕作人才，輔導農民轉型有機農戶，協助民眾加入有機暨友善環境栽培行列，日前於嘉大蘭潭校區開設6種不同類型之有機與友善栽培管理技術教育訓練班，分別為「有機農場經營管理與行銷班」、「有機暨友善雜糧作物栽培技術班」、「有機暨友善蔬菜栽培技術班」、「有機水稻栽培技術班」、「有機暨友善果樹栽培技術班」及「有機暨友善茶栽培管理技術班」，開放報名2天班班額滿，廣受民眾喜愛，7天總參與人數達800人。

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▲.嘉大兼任教師張山蔚講授不同濃度液肥對蔬菜生長影響。（圖／嘉義大學提供）

嘉大以農立校，為肩負起大學社會責任之義務，教育訓練班經費來源為行政院農業委員會農糧署補助，課程設計由嘉大農場管理學位學程侯金日主任規劃。課程內容有嘉大專業級教師授課，並邀請各地區農業改良場及農友種苗公司等具有實務經驗之專家，提供最新的政策推動與技術傳授，提供有志從事有機栽培與友善環境耕作之民眾學習管道。

嘉大農場管理學位學程侯金日主任表示，臺灣目前有機與友善耕作栽培面積已達15,000公頃，種植面積持續增加，此次參與訓練學員年齡從17歲至81歲皆有，以年齡30-50歲最多，有志從農30歲以下青年約有80位，顯示有機農業與友善環境耕作栽培能吸引更多年輕人投入，對一般社會大眾也相當具有吸引力，參與者能得到最新專業知識，來強化自身專業的不足。

侯金日更表示，今年未能來得及報名者，明年可以把握機會參加，未來嘉大將持續強化有機農業專業能力，希望能成為雲嘉南地區有機農業推動中心，持續服務從事有機與友善環境耕作之農民，將技術與產業結合，發揮更大效能。