　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉大智農研究成果展　科技輔助農漁牧提升生產力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉大智農研究成果展新機 科技輔助農漁牧省時省力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大校長艾群致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學舉辦「101週年校慶智慧農業研究成果表會」，展現嘉大智慧農業研究中心成立2年多來團隊智慧研究成果。校長艾群表示，近幾年氣候變遷日趨嚴重導致天災頻傳，加上農村人口老化與少子女化造成的缺工問題，種種因素迫使農業生產力受到衝擊，因此糧食危機、農糧產品安全漸受重視。

嘉大位處農業生產重要的雲嘉南地區，為協助農委會推動「智慧農業 4.0」，積極整合校內各學院專業團隊，以科技智慧輔助農業生產技術，調整農業生產管理方式及加強科技創新研發。

▲▼ 嘉大智農研究成果展新機 科技輔助農漁牧省時省力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲艾群校長(右2)、嘉義縣翁章梁縣長(中)、嘉義市建設處羅資政副處長(右2)、廣積科技股份有限公司陳友南副董事長(右1)及嘉義縣農業處許彰敏處長(左1)。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁表示，科技利用是未來農業必然發展方向，嘉義縣是農業大縣，未來將建置無人機發展航太基地，邀請頂尖無人機廠商進駐進行創新研究。科技化農業無論在養殖或種植上皆可輔助農民在病蟲害或田間管理更簡便，增加農民種植面積獲取更大收益。智慧農業的發展無論在土地利用或設施利用都離不開農業科技，嘉大具有深厚的研究發展量能，希望未來能與嘉大有更多合作機會。

▲▼ 嘉大智農研究成果展新機 科技輔助農漁牧省時省力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大朱紀實副校長帶領研發團隊展示金株大豆及毛木耳多醣體開發產品力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大智慧農業研究中心與研究發展處特別在101週年校慶前夕，舉辦智慧農業研究成果發表，包括與廣積科技有限公司IPC廠共同建置的智慧農業戰情中心，藉由AIoT智慧物聯網技術，蒐集農業生產資料、肥培管理資訊等，結合遠端監控系統進行農業大數據分析，取得最適化農業生產條件。

校長艾群團隊以AI深度學習結合六軸機械手臂研發可辨識甜椒蟲害影像植保機器人，精準施藥減少農藥接觸風險；朱紀實副校長團隊研發金珠大豆及微生物育種與毛木耳全株加值應用技術，開發嘉大台南2號米精製嘉酎及木燒酎酒品、梅酒、初榨生醬油及大豆優格飲等。

校友中心洪滉祐中心主任與生物機電工程學系黃威仁助理教授研發自走式田間生產管理植保機器人，節省人力及工時；土木與水資源工程學系陳清田主任利用物聯網技術建置智慧灌溉系統，利用節水管理監測元件即時獲得田間灌溉需水量，有效提升水資源利用與調配。

除農作物生產技術，畜牧業方面師生團隊合作建置即時遠端監控雞隻的智慧雞舍，研發利用物件偵測與分群技術之自動雞群分佈辨識；多重偵測與目標檢測演算法YOLO研發禽類健康偵測和辨識技術；深度學習技術實現雞隻追蹤與體重估測，期能建立即時多數量雞隻重量估測之方法。此外，漁業養殖方面師生合力開發機器學習進行影像辨識之魚苗計數技術，協助漁民以省時省力的方式計算魚苗數。

▲▼ 嘉大智農研究成果展新機 科技輔助農漁牧省時省力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲臺灣福爾摩沙無人飛行器協會張政雄理事長介紹搭載多光譜儀無人機之應用。（圖／記者翁伊森翻攝）

為因應民航法無人機專章的實施，嘉大8月在軍輝橋西側首建南部首座水泥式四個區塊不同等級無人直升機與多旋翼飛行器術科測驗場地，除輔導業者取得無人植保機農藥噴灑操作證照，並進行無人機拍攝土地影像相關研究，也有應用無人機空拍影像結合熱顯像與多光譜影像，製作高精度地形高程，作為調查土地利用與裸露地之判釋；無人機技術判釋土地利用狀況，推估作物產量及評估農地災損等，學校同時也開設跨領域智慧農業產業學程，對培育智慧農業科技發展人才不遺餘力。

▲▼ 嘉大智農研究成果展新機 科技輔助農漁牧省時省力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲具有GPS定位功能之半自動駕駛曳引機。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大教師團隊專業研究量能豐沛，以農深耕在地百年，積極整合校內跨領域團隊合作，以研發智慧農業技術輔導及協助農民解決問題，提升農業生產力，帶動農業經濟發展，期為國家發展智慧農業科技進程貢獻一己之力。

ET快訊
朝聖台中好市多「整面超浮誇」　網暴動：台北也需要
Ella幾乎0偽裝參加兒子學校旅遊！家長太驚喜　脫口1句話笑
24萬月子中心太貴！老公只肯出一半「否則請月嫂」　她嗆：別怪
2車輾爆路倒男！「佛祖賓士」狂晃竟落跑　畫面曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

打造智慧交通！花蓮18座智慧站牌揭幕　2年內再建置400座

虎頭蜂藏襪子裡！　台中議員出門趕行程：腳才伸進去就被螫傷

嘉大智農研究成果展　科技輔助農漁牧提升生產力

封街！世界級馬戲藝術玉里演出　火舞結合極限體操震撼鄉親

李國毅李亦捷取景全台最美農會　中埔農會成打卡新熱點

嘉義車站前沉睡大白熊回家換新裝　玻璃裝小白熊代班

本來聖誕節結婚！美總統大選害新人吵爆…準岳父怒　中壢社工傻眼

嘉縣警局冬季加強酒駕取締　累犯拒測者重罰

新北推近郊生態小旅行　第三梯新店和美山22日開始報名

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

徐若瑄好心出馬幫唱《別人的》　陳淑芳喊「卡！」...要謝盈萱出專輯

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

超人父母！他們帶3小孩攻眠月線 背女兒負重21KG+翻山越嶺接送

陳淑芳《親愛的房客》奪最佳女配角哭了！　演了63年才拿獎「貪心要拿第二座」

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

打造智慧交通！花蓮18座智慧站牌揭幕　2年內再建置400座

虎頭蜂藏襪子裡！　台中議員出門趕行程：腳才伸進去就被螫傷

嘉大智農研究成果展　科技輔助農漁牧提升生產力

封街！世界級馬戲藝術玉里演出　火舞結合極限體操震撼鄉親

李國毅李亦捷取景全台最美農會　中埔農會成打卡新熱點

嘉義車站前沉睡大白熊回家換新裝　玻璃裝小白熊代班

本來聖誕節結婚！美總統大選害新人吵爆…準岳父怒　中壢社工傻眼

嘉縣警局冬季加強酒駕取締　累犯拒測者重罰

新北推近郊生態小旅行　第三梯新店和美山22日開始報名

連接器異常暫停試營運盤檢　盧秀燕親勘中捷「一切安全至上」

嘔吐無食慾竟檢查出胃癌　有4症狀的人要注意

第八屆全國EMBA羽球賽近500人參加　頭號男雙李洋擔任直播球評

台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

中國信託文薈館獲「金鑽獎」優良志工團隊獎　柯文哲盼更多企業發揮社會責任

劉在錫節目找到《1987》女主角原型！親口還原「單隻運動鞋」真相

馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

中信盃黑豹旗／平鎮金手套二游　「祐勇」被看好接班「江林」

快訊／蔡衍明現身「秋鬥」凱道現場　民眾高喊加油

「反萊豬護健康」　朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

太入戲啦！美國總統大選　竟影響婚姻

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

廠商罰不怕又挖起來　台南市府怒

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

戲劇取景中埔農會打卡新熱點

家長會長交接　席開60桌新會長好人氣　

新店和美山近郊生態小旅行

沉睡大白熊換裝玻璃裝小白熊代班

虎頭蜂藏襪子裡！中議員趕行程慘遭螫傷

南台科大傑出校友常如山協助弱勢學生

馬戲藝術封街演出　玉里鄉親享受視覺震憾

雲林華山「六寶盒」野餐饗宴　遊古坑正是時候 

穩定枯水期用水以伏流水來備援

花蓮18座智慧站牌揭幕　2年將再建置400座

更多熱門

相關新聞

嘉大新南向有成獲贈百萬木工機

嘉大新南向有成獲贈百萬木工機

嘉義大學木質材料與設計學系所培育之學生表現深獲業界好評，越南家具大廠宏森木業集團、椿昇木業股份有限公司及財團法人海外臺灣木業教育金會共同出資180萬元，向恩德科技股份有限公司購買CNC電腦花鉋機贈予該學系

大爆滿！嘉大開有機課程6班...800人參與

大爆滿！嘉大開有機課程6班...800人參與

台灣質譜年會暨學術研討嘉大舉行

台灣質譜年會暨學術研討嘉大舉行

嘉大設立無人機術科考照及訓練場

嘉大設立無人機術科考照及訓練場

中小學校長會議結合嘉義大學「實驗教育」

中小學校長會議結合嘉義大學「實驗教育」

關鍵字：

嘉義大學智農科技

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

隨時都想要！健身男被女友罵變態

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

黃子韜羞笑告白IU：我願意秒娶她！

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

金馬獎／追思逝世影人出現小鬼《角頭》微笑

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

身分證有「7與9」雞啤套餐打79折

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊
金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面