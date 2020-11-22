嘉大智農研究成果展　科技輔助農漁牧提升生產力

▲嘉大校長艾群致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學舉辦「101週年校慶智慧農業研究成果表會」，展現嘉大智慧農業研究中心成立2年多來團隊智慧研究成果。校長艾群表示，近幾年氣候變遷日趨嚴重導致天災頻傳，加上農村人口老化與少子女化造成的缺工問題，種種因素迫使農業生產力受到衝擊，因此糧食危機、農糧產品安全漸受重視。

嘉大位處農業生產重要的雲嘉南地區，為協助農委會推動「智慧農業 4.0」，積極整合校內各學院專業團隊，以科技智慧輔助農業生產技術，調整農業生產管理方式及加強科技創新研發。

▲艾群校長(右2)、嘉義縣翁章梁縣長(中)、嘉義市建設處羅資政副處長(右2)、廣積科技股份有限公司陳友南副董事長(右1)及嘉義縣農業處許彰敏處長(左1)。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁表示，科技利用是未來農業必然發展方向，嘉義縣是農業大縣，未來將建置無人機發展航太基地，邀請頂尖無人機廠商進駐進行創新研究。科技化農業無論在養殖或種植上皆可輔助農民在病蟲害或田間管理更簡便，增加農民種植面積獲取更大收益。智慧農業的發展無論在土地利用或設施利用都離不開農業科技，嘉大具有深厚的研究發展量能，希望未來能與嘉大有更多合作機會。

▲嘉大朱紀實副校長帶領研發團隊展示金株大豆及毛木耳多醣體開發產品力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大智慧農業研究中心與研究發展處特別在101週年校慶前夕，舉辦智慧農業研究成果發表，包括與廣積科技有限公司IPC廠共同建置的智慧農業戰情中心，藉由AIoT智慧物聯網技術，蒐集農業生產資料、肥培管理資訊等，結合遠端監控系統進行農業大數據分析，取得最適化農業生產條件。

校長艾群團隊以AI深度學習結合六軸機械手臂研發可辨識甜椒蟲害影像植保機器人，精準施藥減少農藥接觸風險；朱紀實副校長團隊研發金珠大豆及微生物育種與毛木耳全株加值應用技術，開發嘉大台南2號米精製嘉酎及木燒酎酒品、梅酒、初榨生醬油及大豆優格飲等。

校友中心洪滉祐中心主任與生物機電工程學系黃威仁助理教授研發自走式田間生產管理植保機器人，節省人力及工時；土木與水資源工程學系陳清田主任利用物聯網技術建置智慧灌溉系統，利用節水管理監測元件即時獲得田間灌溉需水量，有效提升水資源利用與調配。

除農作物生產技術，畜牧業方面師生團隊合作建置即時遠端監控雞隻的智慧雞舍，研發利用物件偵測與分群技術之自動雞群分佈辨識；多重偵測與目標檢測演算法YOLO研發禽類健康偵測和辨識技術；深度學習技術實現雞隻追蹤與體重估測，期能建立即時多數量雞隻重量估測之方法。此外，漁業養殖方面師生合力開發機器學習進行影像辨識之魚苗計數技術，協助漁民以省時省力的方式計算魚苗數。

▲臺灣福爾摩沙無人飛行器協會張政雄理事長介紹搭載多光譜儀無人機之應用。（圖／記者翁伊森翻攝）

為因應民航法無人機專章的實施，嘉大8月在軍輝橋西側首建南部首座水泥式四個區塊不同等級無人直升機與多旋翼飛行器術科測驗場地，除輔導業者取得無人植保機農藥噴灑操作證照，並進行無人機拍攝土地影像相關研究，也有應用無人機空拍影像結合熱顯像與多光譜影像，製作高精度地形高程，作為調查土地利用與裸露地之判釋；無人機技術判釋土地利用狀況，推估作物產量及評估農地災損等，學校同時也開設跨領域智慧農業產業學程，對培育智慧農業科技發展人才不遺餘力。

▲具有GPS定位功能之半自動駕駛曳引機。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大教師團隊專業研究量能豐沛，以農深耕在地百年，積極整合校內跨領域團隊合作，以研發智慧農業技術輔導及協助農民解決問題，提升農業生產力，帶動農業經濟發展，期為國家發展智慧農業科技進程貢獻一己之力。