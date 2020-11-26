民團質疑「易遊網」為中資　收集消費者個資跨境傳輸給中國大陸

▲陳柏惟、苗博雅召開「中資旅行社跨境傳輸消費者個資的風險」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

經濟民主連合日前指控「易遊網」旅行社為中資公司，指該公司董事會由中國攜程網（Trip.com）所控制。台灣基進立委陳柏惟、台北市議員苗博雅與經濟民主連合26日召開記者會，呼籲主管機關發布行政命令限制跨境傳送民眾個資。不過，易遊網董事長陳甫彥主動現身記者會澄清，是否涉及中資應由投審會認定，不應將易遊網貼上紅色易遊網標籤。

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，易遊網公司背後由中國攜程網（Trip.com）所控制，應謹慎注意中資旅行社將民眾個資跨境傳輸到中國的風險，而在Trip.com公司最近年度報告中也自我揭露，業務收集個資的範疇包括用戶的電子郵件、網路使用數據、個人識別資料、密碼、信用卡帳號、全名、帳單地址與手機號碼等，憂心民眾個資恐被傳送到中國。

陳柏惟提到，2012年NCC便公告限制通訊傳播事業把客戶的個資傳到中國；當時NCC就已經認定了因為中國對於個人資料保護的法規不足，所以限制通訊傳播事業經營者將其用戶的個人資料傳遞至中國。

苗博雅則表示，易遊網公司登記在台北市政府，台北市政府商業處即應針對其董事登記，說明是否依照《兩岸人民關係條例》第72條，提交主管機關審查。若登記時沒有經過實質審查過程，那就應撤銷違反《兩岸人民關係條例》的董事登記，呼籲投審會若重啟調查，應謹慎處理。

▲易遊網董事長陳甫彥現身記者會說明。（圖／記者楊蕓攝）

記者會結束後，易遊網董事長陳甫彥主動現身說明，他強調，一定會確保個資保護，也支持應該用更嚴格的角度看待，易遊網已將資料送至投審會審核，是否為中資應由投審會來認定。

陳甫彥表示，買機票、訂房時資料是否傳到中國，這涉及旅遊業的現況，如果牽涉到股權結構、公司治理、消費者保護，他願意承擔所有責任。他也呼籲，不要把易遊網貼上紅色易遊網、中資易遊網等標籤，這是誤導，「易遊網一定是依法成立的公司，至於中資、外資就是依照投審會認定。」

▲易遊網董事長陳甫彥現身記者會說明。（圖／記者楊蕓攝）

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗