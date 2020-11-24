12度杯葛！　陳柏惟製牌諷藍委「該上班了吧」...感嘆：還我工作權

▲陳柏惟。（圖／記者袁茵攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國民黨立法院黨團今（24）日再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，至今已累積達第12次。對此，台灣基進黨立委陳柏惟下午拿著牌子坐上主席台，仔細一看發現寫著「Chill、鬥完了，該上班了吧」，並感嘆「拜託還我工作權」。但事後卻被國民黨立委吳怡玎拿走，讓陳柏惟氣炸嗆「再動我牌子，我就把豬牽走！」

國民黨立法院黨團第12度杯葛立院院會，陳柏維製作牌子狠酸國民黨該上班了，並將牌子放上主席台，未料過沒多久就被吳怡玎拿走。待陳柏惟回到場內後，才發現牌子被拿掉，氣得撿回寫下「再動我牌子！我就把豬牽走！」

陳柏惟在臉書發文表示，國民黨團平常下班時間佔用議場吹冷氣、盜用會議室辦同樂會，但到了真正該上班的時間，卻怠忽職守連續12次拒絕開會讓行政院長施政報告，實質辯論政策，嚴重影響2,300萬國人權益。

今天他帶去的牌子，只是表達小黨希望不要浪費人民納稅錢，希望認真開會的心聲。陳柏惟直言，不料藍委做賊心虛，竟偷偷摸摸將上班通知幹走，以免黨團尷尬，但全程被國會內監視器拍下。他怒噴，不想上班還打壓小黨表達意見言論自由的鴨霸嘴臉，表露無疑。

▲陳柏惟諷刺國民黨團該上班了。（圖／翻攝3Q 陳柏惟臉書）



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