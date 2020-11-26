每晚幫男導師按摩...還要喊「爸我永遠愛你」！名校碩士崩潰5F墜亡

▲陶崇園和王攀。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名高校武漢理工大學發生命案，三年級碩士生陶崇園前年在宿舍跳樓身亡，家屬其後揭發，死者長期被導師王攀肆意使喚，包括每天按摩、送飯，甚至要求叫「爸爸」、說「爸我永遠愛你」等，令他精神崩潰。近日有網友在教師名單中發現王攀的名字，惡師疑似「滿血復活」，引發輿論海嘯。

▲王攀和母親、姊姊的合照。（圖／紅星新聞）

「頭脹，喘不過氣，腦子一直在思考問題，睡不著。」陶崇園前年3月25日淩晨打電話給母親，隔天從5層宿舍樓的天台跳下，趴在血泊之中。

陶崇園是2011年考入武漢理工大學自動化學院，他大一時的班主任就是王攀。據同學回憶，陶崇園很受老師喜歡，因為他學習好老實，他也是第一批被選入王攀C&D實驗室的大學生，而加入的人都要向王攀行下跪禮和作揖禮。

▲ 陶崇園被導師逼迫喊爸爸，還要說爸我永遠愛你。（圖／翻攝自微博）

之後幾年陶崇園長期活在王攀控制之下。聊天記錄顯示，王攀曾多次要求陶崇園在晚間送飯到自己家中，還稱自己做「爸」。在其中一次對話，王攀說「坦坦蕩蕩說出那六個字」，陶崇園則回應「爸我永遠愛你。」

▲王攀經常讓陶崇園做帶午餐、找眼鏡等雜務。（圖／翻攝自陶崇園姐姐微博）

此外，王攀曾要求陶崇園到辦公室，並保證「不會傷害他」。有同學在受訪時說，王攀在運動後會叫學生幫他按摩，陶崇園幾乎每天晚上都要去。

除了與導師對話的截圖外，陶崇園的電腦還有一篇關於大專院校性騷擾的論文。當時有網友推測「陶崇園可能遭到王攀毆打或性侵」，也有網友直指「老師絶對有問題！正常的老師怎麼可能讓學生叫他爸爸！」。

▲「王攀」的名字近日出現在碩士研究生招生資格審核教師名單之中。（圖／紅星新聞）

家屬認為陶崇園自殺與王攀有關，隨即引起民眾關注，武漢理工大學事後停止王攀的研究生招生資格。然而近日有網友爆料，稱「王攀」的名字出現在碩士研究生招生資格審核教師名單之中。

消息傳出後，「陶崇園導師王攀被恢復招研資格」迅速登上微博熱搜，閱讀達到1.4億，網友怒批「這才過去多久就當無事發生過？讓他再招幾個學生叫他爺爺？」、「這是，又打算找兒子了？」、「看來學校領導也有幾個是喊王攀爸爸的」、「 能做出這個決定的學校領導才是爛」、「大學的黑，亂！！外人根本不知道！！！太深」。

面對鋪天蓋地的撻伐，武漢理工大學黨委宣傳部25日證實，名單上的確是涉及陶崇園案的導師王攀，但強調公示上並非最終名單，還要繼續走流程。目前，學校官網已撤銷該公示。

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