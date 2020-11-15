花2年讀碩士！洗學歷「還比大學生弱」　過來人卻推爆：CP值超高

▲不少人大學畢業後，會選擇繼續念研究所取得碩士學位。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名就讀電資相關科系的網友指出，大學四年可以專注在專業領域上，若一路唸到博士，則能成為優秀的研究者，但是花兩年的時間唸碩士只不過是在洗學歷，把大學沒學好的地方補回來，「並沒有比大學生強」，還直言「碩士學位是不是垃圾？」

原PO在PTT板上發文，高中三年是承接國中和大學的一個階段，到了大學則是可以依照自己的興趣專長，在專業領域中學習，有些人大學畢業之後會選擇念研究所取得碩士，或是繼續研讀拿到博士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，取得博士學位需要四到七年的時間，是為了成為獨當一面的研究者，「但是碩士呢？只念了兩年能幹嘛？一堆人只是用這段時間洗學歷，以及把大學沒學好的惡補起來」，認為很多碩士生並沒有比大學生強，「甚至還比大學生弱，大多數人念碩士只是因為薪水比較高而已」。

▲許多網友都認為，大學生跟碩士真的有差別。（示意圖／取自免費圖庫／PIXABAY）

許多網友看完後認為「要看科系」，「文組碩士=理組學士吧」、「理工畢業生有沒有接受過論文訓練會差很多」、「文組碩出來32k，理組碩出來45k」、「去讀化學系就不會這樣說了」、「電資沒碩，出來難混」。

此外，也有很多過來人表示，「工作比較好找起薪比較高，有些主管職還要你有碩士學位，cp值超高好嗎」、「碩士才真的開始學一個系的核心技術，大部分碩士班都分組，那兩年才真的學到專業的東西」、「敝司（自己的公司）工程師只收碩士以上」、「碩士比較多機會參與研討會與其他學者或企業交流，這是大學生比較少接觸的一塊」、「大學學的是基礎知識，碩士才是真的能做專業工作」。