涉炒康友股　5人到案說明　立委吳怡玎父親大喊：我是被害者啦！　

▲涉炒康友股左起楊哲明、陳和順、楊志強、吳光訓（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

檢調偵辦康友-KY掏空案，案情如滾雪球般越滾越大，經追查懷疑，立委吳怡玎的父親也就是前立委吳光訓，涉嫌利用子女名義，配合炒作康友股票。北檢25日指揮調查局搜索約談吳光訓和兒子吳郁展，加上三洋威士比家族女董陳玉蓮、弟弟陳和順，及台南富商楊志強及兒子楊哲明。但陳玉蓮因身體暫請回擇日再傳喚。吳郁展及楊哲銘複訊後請回，吳光訓移送複訊時被問到是否炒股，他則大喊是受害者。

吳光訓涉嫌利用子女名義，配合康友-KY落跑董座黃文烈，炒作康友股票，還趁著康友股價從300多元暴漲到500多元，登上股后寶位的過程，大量買進以康友為標的認購權證，影響權證價格，從中大賺一筆。

台北地檢署黑金組檢察官林錦鴻25日指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談吳光訓、吳郁展父子；及台南圓山國際開發總裁楊志強父子和三洋威士比家族女董陳玉蓮、胞弟陳和順。

楊志強25日晚間被移送台北地檢署複訊時，被問到是否有炒作股票？他則回應「沒有啦」；而吳光訓兒子吳郁展稍早移送北檢，訊後請回。

至於陳玉蓮則因身體不適，暫請回，擇日再傳喚；最後一個到北檢複訊的吳光訓，面對記者問及有沒有炒股票他則駁斥「沒有啦！我是被害者」。

檢調比對股票進出紀錄，發現有「豐銀吳」之稱的前立委吳光訓，涉嫌從2018年9月1日起，到10月20日為止，利用兒子吳郁展、女兒吳怡利名義，配合黃文烈等人炒作康友，吳郁展和吳怡利名下股票一度多達上千張，名列10大股東之內，而吳光訓另外還大量買賣券商發行、以康友為標的認購權證，藉此影響認購權證的成交價，從中獲利，全案也朝違反《證交法》偵辦。