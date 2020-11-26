涉康友炒股3大咖交保！立委吳怡玎父親300萬　威士比董座200萬

記者劉昌松／台北報導

立委吳怡玎父親、前立委吳光訓，以及三洋威士比董座陳家和順，台南富商楊志強3人，因涉嫌利用子女親友等人名義，配合炒作康友-KY股票，其中吳光訓還趁機大量買賣認購權證獲利，台北地檢署25日指揮調查局搜索約談，經漏夜訊問，26日清晨，依違反《證交法》罪嫌，諭知吳300萬元、陳200萬元、楊100萬元交保候傳，都限制出境出海。

▲立委吳怡玎父親吳光訓(右)涉炒股交保300萬元。（圖／記者劉昌松攝）

有「豐銀吳」之稱的吳光訓，深夜被移送北檢時間，向守候媒體否認炒股，氣憤地說：「我是受害者啦！」台南圓山國際開發總裁楊志強也怒喊：「沒有啦！」

▲ 三洋維士比董事長陳和順。（圖／記者劉昌松攝）

本案源於檢調偵辦康友-KY董事長黃文烈，涉嫌明知大陸孫公司六安華源營運困難，卻沒有在財報中揭露，反而製造虛假營收，聯合外部人士炒作股價，把康友從每股300多元，拉抬到500多元，掏空公司資產，黃文烈案發前逃亡，現正通緝中。

檢調比對股票進出紀錄，發現吳光訓涉嫌從2018年9月1日起，到10月20日為止，利用兒子吳郁展、女兒吳怡利名義，配合炒作康友，吳郁展和吳怡利名下股票一度多達上千張，名列10大股東之內，吳光訓還疑似趁機大量買賣券商發行、以康友為標的認購權證，藉此影響認購權證的成交價，從中獲利。而三洋威士比董事長陳和順、姊姊陳玉蓮，圓山國際開發總裁楊志強、兒子楊哲明也分別涉嫌炒股。

▲圓山國際開發公司總裁楊志強。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官林錦鴻25日指揮調查局展開搜索，約談吳光訓、吳郁展父子，女兒吳怡利剛好出國，因她的登記戶籍在立委姐姐吳怡玎住處，剛好被出門拿羊奶的吳怡玎遇上，不過吳怡玎並不在約談名單內；陳和順、陳玉蓮姊弟，楊志強、楊哲明父子也同步遭到搜索約談，其中陳玉蓮因身體不適，未移送北檢，擇日再傳，吳郁展、楊哲明經檢察官複訊後獲請回。

療癒！紓壓！心訣大公開