台南後壁泰安宮茄苳媽步巡過境嘉義　黃偉哲交香翁章梁共盼風調雨順疫情平安

▲台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」舉香遶境，台南市長黃偉哲在八掌二橋後壁端，領香帶領媽祖繞境隊伍入境嘉義鹿草，由嘉義縣長翁章梁等迎香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」跨越2縣市6鄉鎮舉香遶境59庄頭盛事，日前於11月23日盛大登場，並於25日下午由台南市長黃偉哲在八掌二橋後壁端，領香帶領媽祖繞境隊伍入境嘉義鹿草，並由嘉義縣長翁章梁與地方仕紳偕同迎香，共同祈祝國泰民安、風調雨順、五穀豐登。



黃偉哲市長表示，很高興護持「茄苳媽」四年一科的遶境香路，並交香給嘉義縣翁章梁縣長及各位貴賓，今年在「茄苳媽」指示要步行的前提下，很感謝許多熱情的信眾一同步巡，既體現古禮，也展現虔誠的信仰，希望媽祖可以庇佑台灣疫情平順，大家都能平安健康。



嘉義縣長翁章梁表示，「茄苳媽」遶境是很有歷史與傳統的祈福活動，因此很高興迎接並表達對「茄苳媽」與「岳府元帥」的敬意，鄉親們也都備有香案祈求平安，並透過遶境活動連結嘉義與台南鄉親的情誼。





「茄苳媽」舉香遶境活動，每四年一科，於1969年舉辦過徒步遶境之後改以車巡遶境，至2019年由「茄苳媽」擲筊指示，再次回復51年前的徒步遶境形式，要一步一腳印為境內消災解厄。





本次遶境自11月23日至28日（農曆10月9日至14日）熱鬧展開，6天總里程數約138公里。廟方日前特別邀請市長黃偉哲出席媽祖起轎儀式，黃偉哲祈願後壁泰安宮6天5夜的遶境活動一路平安，亦祈求台灣平安度過新冠肺炎疫情及缺水旱象，並加快經濟復甦腳步。泰安宮於25日再次邀請黃偉哲市長參與媽祖繞境過境交香儀式。此次宗教盛會，各界信眾熱烈參與，大家有志一同，希望能共同集氣，在「茄苳媽」護佑之下，讓台灣遠離災害疫病！



今日遶境交香儀式，包括泰安宮主委王子豪、後壁區長翁振祥、台南市議會議長郭信良、鹿草鄉長楊秀玉、水上鄉長劉敬祥、鹿草鄉民代表會主席施坤霖、嘉義縣議員林緗亭等各界貴賓、信眾到場共襄盛舉。

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