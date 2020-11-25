跨海送暖至菲律賓大谷地市　黃偉哲盼以真心關懷來鏈結姐妹市情誼

▲為了以行動表達台南市對菲律賓疫情的關懷，台南市長黃偉哲指示捐贈防疫物資給菲律賓協助抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以行動表達台南市對菲律賓疫情的關懷，市長黃偉哲指示捐贈防疫物資給菲律賓協助抗疫，繼11月初完成姊妹市加美地市捐贈後，駐菲律賓代表處徐佩勇也在親赴台南市的另一個姊妹市大谷地市，與該市市長托倫提諾會面，轉交台南市準備的護目鏡及防護面罩等防疫物資，並傳達黃偉哲市長盼望疫情早日平息的祝願。

黃偉哲市長指出，台灣的防疫成功，我們仍可過著正常生活，與此同時，許多國家卻深受疫情衝擊，需要我們主動伸出援手及分享資源，台南市從今年5月起陸續捐贈防疫物資到日本、美國、英國及菲律賓等各國城市，希望盡一己之力，幫助國際上有需要的朋友。

黃市長進一步提到，菲律賓疫情嚴峻，尤其我們的姊妹市大谷地市，在年初才遭逢塔爾火山爆發的災情，隨後又面臨新冠肺炎的考驗，在艱難的時刻，台南市希望透過跨海送上防疫物資，來替大谷地市的市民打氣，更期盼這份出於真心的關懷，強化台南市跟姊妹市的鏈結。也感謝呂維胤議員及金城青商會提供護目鏡，加上市府準備的防護面罩，完成這次對菲律賓的捐贈。

大谷地市托倫提諾市長率領了該市防疫團隊出席接受致贈，她表示火山爆發跟疫情嚴重影響該市觀光產業，感謝各界的援助，該市正努力復甦。感謝黃偉哲市長、台南市及本地台僑的支持與友誼，希望未來有機會造訪台南市，加強兩市的交流與合作。

值得一提的是，台南市這次對菲律賓的捐贈，也起了拋磚引玉的功效，獲得台灣旅菲鄉親的熱情響應，由菲律賓台灣同鄉會再加碼捐出口罩跟防護面罩給大谷地市，而包括蘇國芳會長及邱裕庭秘書長等同鄉會幹部23日也出席了捐贈儀式，讓台灣人的溫暖也遍及大谷地。

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