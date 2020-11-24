全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

▲Pokémon GO City Spotlight一日快閃活動，台南當日湧入逾10萬的玩家一起捕捉寶可夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



恭喜台灣的訓練們！11月22日在紐西蘭奧克蘭、南韓釜山、台灣台南三大城市舉辦的Pokémon GO City Spotlight一日快閃活動，台南當日湧入逾10萬的玩家一起捕捉寶可夢。

24日遊戲方於官網的最新消息發表「首次Pokémon GO City Spotlight完美結束！城市競賽贏家揭曉！」的訊息，公布由台灣台南市訓練家獲得孵蛋公里數縮短為四分之一的全球獨家獎勵。





獎勵內容為從台灣時間11月28日（星期六）10:時至29日（星期天）18時止，在台南市的訓練家將獲得孵蛋公里數縮短為四分之一的獎勵。市長黃偉哲也再次感謝遊戲方選擇跟臺南合作此次全新快閃活動，並期許有機會再次台南見！此外，孵蛋獎勵的二天剛好也是台南城市音樂節&貴人散步音樂節，以及森山市集、大新營嘉年華等活動舉辦的時間，黃市長也邀請各地訓練家這個周末再次到訪台南，一邊輕鬆走逛活動，一邊享受孵蛋公里數只要四分之一的全球獨家獎勵！





觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南活動不間斷，除了11月28-29日的台南城市音樂節&貴人散步、森山市集及大新營嘉年華等活動以外，緊接著還有2020台南國際人權藝術節（11/1-12/12日 )、2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽（12/6）、在台南長勝營區首次舉辦的2020親新好時節（12/12-13）、2020台南聖誕燈節及跨年（2020/12/6-2021/1/6）、2021台南市耶誕跨年系列活動（12/5-12/31）等活動將陸續展開，邀請大家相招來台南旅遊。

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