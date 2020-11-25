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崑大空設系鏈結文化局、歸農棧　共作共食「籮筐宴」

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▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「立冬」為華人24節氣當中，田間作物開始收藏的重要時節，台南歸仁農地為延續南關線上因建醮活動，而以籮筐擺放菜餚，提供共作共食的分享精神，舉辦第一場「籮筐宴」，由崑山科技大學空間設計系，攜手文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，空設系在學青年展現對農田地景的創意表現。

「籮筐宴」活動準備工作歷時近8個月，充分展現青農對於土地農作的執著、文化局對於在地文化深耕的堅持，以及崑山科大跨院系合作，整合資源規劃出一場隆重的宴會。整體活動空間規劃與建置由空設系郭一勤與林秀慧老師共同指導，帶領學生透過田間色彩學的探索、南關線上著名的竹藝技術學習，以及暑假期間走入田間進行場勘與規劃而逐步完成。佈展過程中，學生必須面對天候狀況與農地現場調整的敷地計畫與排水系統規劃，對場地限制條件提出解決方案。

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▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場除了展示竹作等技藝學習的成果，並結合新豐高中在地特色遊學的「農藝實驗」，具體展現空間設計所關注之「因地制宜」與「友善共融」兩項關鍵因素。此外，餐桌上的重頭戲由崑大餐飲管理及廚藝系馬永曾老師與餐飲系王品涵等多名學生，對應土地節氣，結合歸仁的秈米、花生與蔬菜等農產，推出屬於在地的田間佳餚。文化局亦邀請歸仁出生的劇場藝術創作者劉淑娟，訪談歸仁在地青農，建立整體活動的調性，將其故事人物編排創作，編寫出「田間的偶戲場」。

▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大空設系張郁靂主任表示，結合南關線上產、官、學合作共創的田間饗宴，是空設系在執行教育部大學社會責任計畫中對於「南關線的飲食文化學堂」重要的目標，學生透過走出校園，介入南關線生活文化地景探索過程中，不僅開啟學生看待空間設計的多元視角，同時透過專業技術來協助活動地景的規劃與建置，體會到空間設計以人為本的設計本質與實踐依歸。

▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科技大學空間設計系，攜手台南市文化局，以及在地青農組成的「歸農棧」共同規劃執行，舉辦了第一場的「籮筐宴」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南關線飲食文化學堂的專案經理莊佳勲說明，除了場地與餐桌上的規劃思考，更重要的是保留籮筐宴「共享、共食、感謝」的精神，將用餐者帶入田間，聽取歸仁農地上的故事，感受南臺灣立冬之日的地景變化，同時挑戰有別於以往用餐的形式，期待在傳統農業轉型與文化地景消逝過程中，喚起屬於南關線上特有的飲食文化，並誘發人們對於大環境轉變上的土地新觀點。參與活動的同學們紛紛表示，看著現場民眾換上雨鞋、戴上斗笠親自體驗這片土地帶給他們的歡樂，所有從規劃到佈展的辛酸，也將隨著夕陽西下的景色，化成美麗的記憶。

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