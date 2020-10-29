2020中華民國柔道錦標賽　崑大柔道隊獲團體雙料冠軍

▲台南市崑山科技大學柔道代表隊，總成績榮獲大男甲團體、大女甲團體雙料冠軍，個人組則奪下4金1銀3銅，戰績傲視全國。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學柔道代表隊陳韋丞、張家瑋、陳嘉淳、鄭宥淳、謝湄玲、林志勇、曾佐鴻及盧盈均等8位同學，參加由中華民國柔道體育運動協會主辦的「2020年中華民國柔道錦標賽」，總成績榮獲大男甲團體、大女甲團體雙料冠軍，個人組則奪下4金1銀3銅，戰績傲視全國！

崑大柔道代表隊自108學年度成軍以來，代表學校參加全國性比賽皆傳捷報，今年雖受到新冠肺炎疫情影響，上半年度多場賽事取消，但在9月開學，加入許多優秀新進學弟妹後，本學年度甫出擊即奪下傲人成績。

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休憩系二年級陳韋丞參與大男甲輕量級、休憩系三年級陳嘉淳參與大男甲超重級、休憩系一年級謝湄玲參與大女甲中量級、旅遊系二年級鄭宥淳參與大女甲重量級，皆榮獲冠軍。此外，電機系三年級張家瑋參與大男甲重量級拿下亞軍，旅遊系一年級林志勇、資管系一年級曾佐鴻參與大男甲中量級、休憩系三年級盧盈均參與大女甲重量級，則獲得季軍。

崑大柔道代表隊剛成軍，便已累積不少優秀戰績，去年舉辦的「2019年全國中正盃柔道錦標賽」榮獲大專男子甲組團體冠軍，在個人項目更勇奪4座冠軍、1座亞軍，已經非常不容易，去年9月底接續參加「2019年全國柔道錦標賽」，再獲得大專男子甲組團體及大專女子甲組團體亞軍，總成績為4座冠軍、4座亞軍、1座季軍，成績亮眼。

帶隊老師邵維芳教練表示，上述成績綜合讓崑山科大勇奪大男甲組團體、大女甲組團體雙料冠軍，對於甫加入優秀新血的代表隊來說，無疑是一支強心針，即使面臨疫情攪局的不確定性，學生仍利用課餘時間加緊練習，不斷超越自我，期許在接下來的比賽中能愈戰愈勇，再創佳績。

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