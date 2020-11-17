每天練習200杯！　崑大餐飲小將翁巧蓉榮獲TCA創意咖啡賽拉花亞軍

▲繼第一屆崑山盃咖啡拉花競賽拿下冠軍後，翁巧蓉再次獲得業界專家肯定，再創佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系一年級翁巧蓉參與「2020 TCA台灣創意咖啡大賽暨拉花邀請賽」，不僅是該賽事唯一以學生身分報名的參賽者，更以「貓頭鷹」與「台灣黑熊」兩項拉花作品，在眾多職業級的選手中脫穎而出，拿下第2名的殊榮！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「2020 TCA台灣創意咖啡大賽暨拉花邀請賽」係為代表國家參加國際賽的國手資格賽，參賽者均為歷年來前3名的得獎者，每一位參賽者都希望在比賽中獲得評審青睞，取得代表國家出賽的門票。本次比賽，崑大餐飲系翁巧蓉是唯一一位學生，面對強敵環伺，她仍以穩健台風及流暢拉花技巧，畫出精緻的「貓頭鷹」與「臺灣黑熊」，評審對其表現讚譽不絕。



比賽當天，崑大民生應用學院馮啓宏院長，特別帶領餐飲系師生團隊到現場加油，給學生莫大的支持。指導老師施智偉表示，翁巧蓉為了參加比賽，每天練習200杯以上的拉花，就是希望能有好的表現，相當不容易。翁巧蓉特別感謝老師及同學們的支持，因為團隊的協助及打氣，自己才能在一次一次的比賽中，贏得好成績，未來也會堅持自己的熱愛，在咖啡拉花的學習中，有更出色的表現。

燙衣不再棘手



►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版