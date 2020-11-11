崑大周煥銘教授學術創新、產業應用有貢獻　獲頒成大機械系傑出系友

▲崑山科技大學學術副校長兼工程學院院長周煥銘教授，榮獲成功大學機械工程學系頒予第11屆傑出系友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從事技職教育逾32年的崑山科技大學學術副校長兼工程學院院長周煥銘教授，2019年甫榮獲中國機械工程學會頒贈「機械工程獎章」，成為歷年來首位獲得獎章的私立科大教授，因其專業領域有傑出表現，在學術創新及產業應用上都有極大貢獻，再獲成功大學機械工程學系頒予第11屆傑出系友！

周煥銘教授現職崑山科大機械工程系，同時兼任該校學術副校長、工程學院院長，自大學到博士班皆畢業於成大機械系（所），長期耕耘機械熱流（熱流分析、冷凍空調、內燃機）、能源科技（太陽能、生質能、節能技術）、綠色科技與創意（新式節能熱處理技術之創新應用）等領域。

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在學術創新方面，周煥銘教授指導學生獲得重大「碩士或博士論文獎項」達10次，也獲得中國機械工程學會「傑出工程教授獎」及「會士」的雙重肯定，並於去年榮獲最高榮譽「機械工程獎章」。在產業應用方面，周煥銘教授持續為我國綠能產業注入新的成長動力與競爭優勢，帶領研發團隊與臺灣綠色科技產業聯盟的58家業者緊密結合，歷年參與之產官學研究計畫累計226件，金額約4億800萬餘元，個人並將這些成果落實於貢獻社會與造福人類。

周煥銘教授在人才培育上不遺餘力，已指導56位博碩士畢業，均有良好職涯發展，並帶領學生參與競賽且獲獎達70次，其中多次得獎是屬於全國指標的重大競賽，包括第15屆上銀機械碩士論文獎獲得「金質獎」，該次是首次由私立科大拿到最高榮譽，更是第一次由外籍研究生獲得，成功發展出國際合作的成效與範例。2016年指導博士生參加中國機械工程學會的論文競賽，獲得「全國博士論文 第3名」，為當年度技職學校唯一獲得的獎項。

周煥銘教授擔任工程學院院長，帶領工程學院及所屬系所皆獲得一等殊榮，為該年度全國技職院校中唯一獲此佳績者，另於96至107學年度，帶領工程學院所屬系所申請中華工程教育學會（IEET）工程及科技教育認證亦全數通過。個人積極參與各項專業技術服務工作，各中心服務之廠商遍及全台及相關友邦，產業服務範圍既深且廣。近年透過教育人才計畫紮根至高中技職教育，與12所高中職學校簽訂策略聯盟，透過教育部高教深耕計畫補助，針對高中職等學校進行節能宣導與綠色教育，深耕高中技職教育，獲得生源學校好評。

周煥銘教授努力將個人進行中的相關產學計畫和外交部及教育部等計畫相結合，並發揮了相加乘的效果，目前已有500餘位來自邦交國的學生在該校進修機械工程的研究所和大學部，其中不乏重要官員及政要人士的子弟，對國際合作交流成效極為重要。

周煥銘教授表示：「我們都是發覺到各領域面臨的問題，就設法幫他們處理。」他的個人近期重要研究均聚焦於普惠大眾及全球環境的綠能志業，深切落實從自身信仰到節能減碳與愛護地球的具體實踐。未來他也將持續整合領域專長，使各學院之教師的專長互補，形成跨領域的國家級競爭力，另強化產學鏈結，增強學生專業技術能力，落實業界所需的專業技術人才，串連台灣綠色科技產業聯盟58家合作企業，以全面務實的產學合作模式，輔導本土企業持續創新、再進化。

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