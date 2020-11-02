崑大榮獲高教深耕高額補助3年有成　展覽、論壇、DIY秀成果

▲崑山科技大學舉行「高教深耕暨教學實踐研究計畫聯合成果展」，規劃靜態展、論壇活動及DIY活動，吸引逾千名教職員生、全國大專校院及高中職師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部2020年「高等教育深耕計畫」，崑山科技大學獲得逾2.1億補助，總補助經費榮登私立科大全國第一，該校舉行「高教深耕暨教學實踐研究計畫聯合成果展」，規劃靜態展、論壇活動及DIY活動，更設置摸彩，獎品價值超過1萬元，吸引逾千名教職員生、全國大專校院及高中職師生共同參與。

崑山科大高教深耕計畫為鏈結校務發展使命與願景，建構跨域學習環境、培養學生關鍵基礎與多元能力及打造類工廠的實際環境，特辦理成果展，自10月30日到11月6日，為期8天，除了透過視覺呈現和互動設計展現高教深耕計畫之執行成果的「靜態展」，另提供課程DIY體驗活動讓師生及外賓共同參與，更有專家學者及各項課程負責老師在論壇活動中分享多元教學實務經驗。

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崑大李天祥校長說明，「DIY 活動」分為數位印花商品實作、草本植物皂—左手香皂、菱殼炭精油薰香包DIY，這部分相當受到師生歡迎；而「論壇活動」則安排PBL(問題導向學習法)、USR（大學社會責任）、教學實踐、研究能量、創新創業、綠能科技等6大主題，專家學者及課程負責老師分享實務經驗並與現場人士討論執行事項，促進教學創新之推動，強化教學品質與學習效能。

崑大副校長兼主任秘書鐘俊顏在開幕式時，以20分鐘投影片向師生報告計畫執行成果與亮點，提到該校從過去的教卓計畫、典範科大計畫及現在的高教深耕計畫，皆獲得政府部門各項高額補助；近年更編列逾1億元各類獎助學金，讓學生在學期間能夠獲得最多的資源，創造跨域競爭力。

此外，崑大今年初通過三件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，包括國際連結類萌芽型計畫的〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉，以及既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉、〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等3案，展現深耕在地、邁向永續的中心目標，當天也都在現場展示執行成果。

崑大透過高教深耕計畫建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，打造類工廠的實際環境，除啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」及「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」外，另建置4間「類產線工廠」作為學生實作場域，11月5日將舉行「國際咖啡認證中心」開幕典禮，落實跨領域的技術實作課程，以提高學生就業競爭力，歡迎各界蒞臨指導。

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