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崑大休運系風浪板好手李明祐　2020年全國帆船總統盃奪第4名

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▲崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級李明祐，在2020年全國帆船總統盃榮獲全國公開組第4名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級李明祐，在2020年全國帆船總統盃榮獲全國公開組第4名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內最大型的帆船賽事2020年全國帆船總統盃，由中華民國帆船協會主辦，本屆報名參賽計有123人，競爭激烈！崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級李明祐，以精湛流暢操縱技術榮獲全國公開組第4名，也是全國非體育專門學校唯一獲得前4名的學生。

2020年全國帆船總統盃在開闊的海面上進行，比賽中的起點和終點皆為虛擬線，競賽場地並非固定不變，它是在規定的區域裡按照天氣環境情況進行設置，起航和終點是在起點船上升起信號旗，同時發出較強的聲音信號，且帆船需走「之」字形，相當不容易。

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崑大休運系一年級李明祐自國中一年級開始便接觸風浪板，累積資歷逾6年，全國各項類型比賽參加過30次以上，過去曾入選國家代表隊，代表國家參加亞洲錦標賽，平常則利用課餘時間前往台南漁光島海域自主訓練，能獲得全國第4名佳績絕非僥倖。

▲崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級李明祐，在2020年全國帆船總統盃榮獲全國公開組第4名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明祐出身於體育家族，父親過去是田徑選手，哥哥與妹妹也是優秀的游泳選手，進行體育活動對他來說並不陌生，因精湛的技術與豐富的參賽資歷，讓母校台南海事經常邀請他回校演講，與學弟妹分享他的體育訓練之路，也傳達他奮鬥不懈的正面態度。

▲崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系一年級李明祐，在2020年全國帆船總統盃榮獲全國公開組第4名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

班導師潘建州教授表示，李明祐資質相當好，也會自發性前往漁光島進行一週3次的自主訓練，一次練習就是一整個下午，近日系上也正在為他規劃專屬的肌力訓練運動處方，配合該校體適能中心相關運動設施讓選手積極運用，相信未來李明祐身體益發茁壯、技巧更為進步時，必能取得更好的佳績為校增光。目前李明祐的專業訓練由台南市帆船委員會代為培訓，班導師帶領參賽，校方提供相關經費讓學生比賽，未來將向校方爭取編列相關器材提供學生組訓，期待再奪佳績！

休運系主任陳秀花說明，校內水上活動社成員約有20位，逐年增加中，該系每年也都會舉辦學生戶外水域活動，帶領學生體驗滑水、風浪板獨木舟等課程，使學生增加休閒能量，進而辦理證照課程，協助學生取得教練和裁判證，讓學生未來在職場上多一份經歷。

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