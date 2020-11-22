國際新創機器人節　創客實作中心揭牌整合產學跨域培力能量

▲蔡逢春表示，祥儀慈善文教基金會將挑選表現優異且符合市場需求的作品，由研發團隊將選手的概念商品化。（圖／祥儀提供）

記者楊熾興／桃園報導

「2020 TIRT國際新創機器人節」於21、22日兩天，進行壓軸賽程圓滿落幕。主辦單位祥儀慈善文教基金會於最後兩天，除安排機器人競賽，同時舉辦機器人新創嘉年華，展現出產業鏈結、跨域資源網絡，以落實產業群聚的豐沛能量，更透過萬人工作坊的實作系列活動，從實際操作中體驗，從觀摩競賽中學習，享受對機器人的熱愛和知識的累積。

▲2020國際新創機器人節，參賽優勝隊伍。（圖／祥儀提供）

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春22日表示，舉辦「TIRT 國際新創機器人節」今年邁入第三年，至今已成為國際上指標性的大型機器人競賽，本次報名參加隊伍共超過1,000支隊伍，全國各地大專院校到小學都來參加，因應國際皆深受疫情衝擊的影響，海外國際隊伍改為線上競賽，競賽場地也不同以往的密集賽程，調整為多日多地點的方式進行，同時辦理創客觀光嘉年華與觀光遊程等活動，疫情雖帶來不少挑戰也考驗祥儀應變的真實力。

▲2020國際新創機器人節，參賽優勝隊伍。（圖／祥儀提供）

蔡逢春認為，今年藉由良好的競賽挑戰與當下危機議題作為主題，激發出學子們的創新設計及應變能力，實在令人驕傲，祥儀慈善文教基金會也將會在眾多優秀的參賽作品裡，挑選表現優異且符合市場需求的作品，由研發團隊將選手的概念商品化。

▲2020國際新創機器人節創客實作中心揭牌。（圖／祥儀提供）

「2020 TIRT國際新創機器人節」由桃園市政府經發局與祥儀慈善文教基金會共同主辦，歷經4週、21 大類機器人主題的激烈競賽， 22日優勝成績揭曉，於祥儀機器人夢工廠舉行頒獎典禮，今年全能機器人技藝技能競賽總錦標得主，分別為：國中小組總冠軍–桃園市桃園區建國國民小學、高中高職組總冠軍-台北市立大安高級工業職業學校、大專組冠軍-台北城市科技大學。

▲▼2020國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）

桃園市副市長高安邦蒞臨頒獎典禮表示，「國際新創機器人節」已是桃園每年指標活動之一，市府與民間企業攜手合作，創造出新的AI智慧科技里程碑，從機器人競賽展現教育到產業的充分鏈結，共同將桃園打造成為多元發展的科技新城市！

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