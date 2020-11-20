「反萊豬」秋鬥22日北市登場　遊行路線周邊交管看這

▲22日秋鬥遊行路線。（圖／北市府提供，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

今年秋鬥遊行主訴求「反萊豬、反雙標、反黨國」，將於22日上午8時起至晚上10時指，於凱達格蘭大道、公園路、中山南路及北平東路等道路舉行，而北市府警察局當天也將進行周邊道路交通管制及疏導措施。

北市警方20日表示，核准秋鬥遊行路線為：凱達格蘭大道（集合後出發）→右轉公園路→右轉常德街→左轉中山南路東側慢車道→右轉濟南路→左轉林森南、北路→右轉北平東路→北平東路（集會後解散）。

至於相關交通管制及疏導措施，則為：

1、22日上午10時至下午5時：

(1)凱達格蘭大道(重慶南路至中山南路)全線車道。

(2)懷寧街(寶慶路至貴陽街)全線車道。

2、22日下午1時至下午5時：

(1)北平東路(林森北路至杭州北路)全線車道。

(2)杭州北路(北平東路至忠孝東路)全線車道。

警方表示，遊行路線將實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，並留意收聽警察廣播等電臺即時路況報導，共同維護交通順暢與安全。

另外，警方也列建議改道動線，包括：第一，東西向車流：請改道市民大道、愛國東西路、和平東西路；第二，南北向車流：請改道中華路、重慶南路、林森南路、金山南路。

警方提醒，參與秋鬥的民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通；另欲前往台北火車站、台北轉運站或集會現場的民眾，可改搭大眾捷運系統（台北車站、台大醫院、中正紀念堂等站）。而民眾若欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168或利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

▼22日秋鬥遊行交通管制路線。（圖／北市府提供，點圖可放大）

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