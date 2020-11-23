獨／北捷搓鳥男博愛座連摸3站！媽帶小孩嚇傻：不相信有這麼癢

記者游宗樺／台北報導

台北市一名女子日前搭捷運通勤時，發現眼前的男子神情怪異，當眾把手不安份的伸進褲襠內，隔著褲子不斷做出「搓鳥」動作，期間有名小孩要坐到他旁邊，被媽媽發現後趕緊拉走。該名搓鳥男不斷保持不雅動作，直到發現被人錄影才自行下車。警方目前已受理性騷擾申訴案件，將進一步釐清男子身份請他到案說明。

▲捷運日前出現「搓鳥男」，不顧旁人眼光把手伸進褲內做出不雅動作。（圖／記者游宗樺翻攝）

H小姐（23歲）向《ETtoday新聞雲》記者表示，19日上午9時許從公館站搭捷運，準備到公司上班時，發現一名男子神情怪異坐在博愛座，眼神環顧四周但手卻大喇喇放進褲子內，不斷做出搓揉下體的動作，H小姐原本沒發現這個情況，站在他前面玩手機，發現情況有異後才拿手機錄下這個誇張畫面。

H小姐提到，捷運到台電大樓站時有名媽媽帶著小孩進車廂，小孩原本走過去要坐在該男子身旁，媽媽發現博愛座上有名搓鳥男後，嚇得趕緊把小孩拉走。搓鳥男的動作連續過了3站後，發現有人錄影才在古亭站下車。

H小姐說，不太相信對方是因為下體癢才會伸手抓，「如果是這樣連抓3站真的太誇張！」，於是手機錄下搓鳥男的動作後，在中正紀念堂下車，找尋站務人員通報捷運警察紀錄，之後到中正一分局南昌路派出所進行性騷擾申訴。

警方表示，第一時間已經受理民眾的性騷擾報案，同時也依規定通報社會局等相關單位，目前已與捷運警察隊調閱監視器畫面，以釐清男子身份及動向，將聯絡他到案說明。