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機車團體今傍晚「癱瘓」鄭州、塔城街口　交管、公車調配資訊看這

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▲。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

▲8月7日晚間的「待轉大富翁」抗議行動造成鄭州路、塔城街口交通接近癱瘓。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

記者蘇晏男／台北報導

為因應台灣機車權益促進會20日傍晚6時至8時半於鄭州路、塔城街口的「待轉大富翁」抗議行動，台北公運處表示，20日15時至22時止，警方將管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，而17時至20時公車也將配合調整行駛動線。

北市府8月取消鄭州路、塔城街口（捷運北門站旁）機車直接左轉，引發部分機車騎士不滿。不過，交通局19日表示，實施3個月後，經比較2019年8月至10月肇事資料，路口總事故件數由23件降至11件（下降52%），受傷人數由13人降至4人（下降69%）。

交工處則指出，分析這3個月的資料，該路口東往西事故由16件降至7件，其中涉機車事故則由11件降至6件，受傷人數由10人降至3人，肇事次數與受傷人數確實呈現下降趨勢，機車駕駛也都已採用兩段方式左轉，經檢討仍維持管制。

然而鄭州路、塔城街口將繼續維持機車二段式左轉，引發台灣機車路權促進會不滿，決定於20日傍晚6時至8時30分再次提出「待轉大富翁」的行動，直到交工處有正面回覆。

對此，配合「待轉大富翁」行動，公運處19日表示，20日15時至22時止，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，取消停靠「捷運北門站」（往南）站位。

至於公車調整行駛動線方面，則為17時至20時，如9、12、206、250、302、304重慶、304承德、578、579、582、622、660、797、965、內科21、綠17、藍29等17路市區公車，及1820、1821、1825、1915、1916、1917及9102等7條國道客運且取消停靠部分公車站，請民眾改至鄰近公車站位或改道動線沿線公車站位乘車。

公運處呼籲，民眾可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，並提前查詢公車行駛與預估到站時間，避免行程受影響。

公運處也提醒，道路管制方面，實際需依據大同分局現場交通管制情況為準；而台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在「大台北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌顯示；另在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，民眾可善加利用。

▼北市府配合「待轉大富翁」抗議行動進行交通管制及公車路線調配。（圖／北市府提供，下方皆可點圖放大）

▼北市府配合「待轉大富翁」抗議行動進行交通管制及公車路線調配。（圖／北市府提供）

▲▼北市府配合「待轉大富翁」抗議行動進行交通管制及公車路線調配。（圖／北市府提供）

▲▼北市府配合「待轉大富翁」抗議行動進行交通管制及公車路線調配。（圖／北市府提供）

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公車台北待轉交管鄭州路塔城街

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