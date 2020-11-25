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4歲兒拒和父一起睡！哭鬧激喊「爸爸醜」...母無言：你們長一樣

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▲4歲男童因為不能和媽媽一起睡覺，氣到在地上大哭。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸江蘇一名張姓母親近期因為感冒，怕傳染給4歲的兒子果果，因此叫果果去和爸爸睡。不過沒想到果果聽聞要和爸爸一起睡覺的時候竟然氣到不行，當場嚎啕大哭並堅持一定要和媽媽睡；而張女詢問原因後，沒想到果果的理由竟然是「爸爸醜！」讓她頓時好氣又好笑，還直言「你和你爸長一樣」！

根據陸媒報導，張女怕感冒傳染給兒子果果，因此自己跑去另一個房間睡覺。影片中可以看到，果果氣沖沖的衝入房內，馬上就被張女叫回去，「只允許和爸爸睡！我感冒了！」而果果聽完後就使出撒嬌攻勢，朝著媽媽不斷說「我的媽媽最漂亮！」

▲兒子不願和爸爸一起睡，只因「爸爸醜」。（圖／翻攝自微博）

▲兒子不願和爸爸一起睡，只因「爸爸醜」。（圖／翻攝自微博）

不過張女還是堅持要果果回去房間和爸爸睡，只見果果又氣又跳的說著「不要不要」，因此張女非常納悶為何這麼排斥爸爸，便詢問，「你為什麼不和爸爸睡？你爸爸身上有毒嗎？」沒想到果果竟然回答，「沒有毒，爸爸醜！」讓張女頓時無言又傻眼。

對此，張女表示，應該是因為孩子父親工作壓力大會吸菸，導致身上會有菸味，果果可能是不喜歡這個味道，所以不願意和爸爸一起睡。至於爸爸的長相到底如何？張女也笑道：「可能他爸爸的長相沒有長在他的（審美）點上吧，但其實果果和他爸長得一模一樣。」

此外，張女也透露，她最後坳不過果果，所以還是和他一起睡，但等到熟睡後，她就悄悄把果果抱過去爸爸那邊，但沒想到果果竟然在半夜又偷偷跑回媽媽那邊！整件事讓她哭笑不得。

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