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台南幸運兒在哪！42元買麵包發票中千萬⋯小7中獎名單出爐

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對發票示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲對發票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳涵茵／綜合報導

9、10月統一發票開獎了！統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，在台南巿安南區淵中門市購買42元的統一麵包與飲品，花小錢中大獎超幸運。 

▲發票對獎,發票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超商發票中獎。

財政部11月25日公布最新一期2020年9至10月統一發票中獎號碼，統一超商共有1位獲得千萬大獎、2位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有4位百萬得主。 統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，在台南巿安南區淵中門市購買42元的統一麵包與飲品。

▲超商中獎。（圖／業者提供）

▲小7中獎名單。（圖／業者提供）

特獎200萬元部分共有2位得獎者；一人在台中巿北屯區昌平門市購買共203元的飯糰、關東煮與麥香紅茶；一人在臺中市大甲區蔣公門市購買1,004元的資訊產品與鮮乳。另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市平鎮區龍南門市購買統一麵包與飲品共花費71元；一人在台中巿西區吉龍門市購買飯糰共花費43元；一人在桃園市龜山區民生北門市購買飲品共花費40元；一人在台中市南屯區豐春門市購買零食共花費38元。

▲▼統一發票9、10月中獎號碼。（圖／社群中心製）

▲統一發票9、10月中獎號碼。（圖／社群中心製）

據財政部表示，上一期（109年7、8月）千萬特別獎中獎號碼「13362795」有22張中獎，創歷史新高，但仍有6張未領，其中有3張落在台北市，包含在OK便利商店消費90元買菸品、在大安區歇腳亭形象概念店花110元買飲料，以及花費605元訂Uber Eats，9月、10月發票趕緊來出來碰運氣。

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