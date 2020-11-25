好市多黑五首三日優惠盤點　58吋電視、鑽石耳環⋯婆媽必搶鑄鐵鍋

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

好市多黑色購物節自23日起一連7天祭出百樣下殺商品，天天都有限定優惠折扣，「黑色購物節」今（25日）來到首三日，同樣有三星58吋4K電視下殺，另有空氣清淨機、STAUB鑄鐵炒鍋等優惠，還在觀望可趁優惠時入手。

▲好市多黑五前2日1.5克拉鑽石項鍊現省2.6萬、雙螢幕筆電下殺79折。（圖／記者蕭筠攝）

往年黑色購物節最搶手的3C、電視、鑽石等品項今年依舊有優惠，第二日特價26萬的1.5克拉鑽石項鍊，開店4分鐘就被買走，25日官方再祭出鑽石優惠，開賣1.4克拉鑽石耳環。

▲好市多25日開賣鑽石耳環，特價190999元。（圖／記者陳涵茵攝）



今日開賣精選優惠商品主打SAMSUNG 58吋CRYSTAL 4K UHD電視、STAUB鑄鐵炒鍋含玻璃蓋、BALMUDA空氣清淨機、1.4克拉鑽石耳環；日用品部分則有Calvin Klein女彈性棉質內褲3入組、亞培安素成人保健營養品、好自在日用液體衛生棉、Kirkland Signature科克蘭雙人舒適毯。

▲SHARP253LFRIDGE 253公升變頻雙門冰箱特價12999元。（圖／記者陳涵茵攝）

▲生活用品類促銷折扣。（圖／記者蕭筠攝）

好市多黑色購物節每日將會在APP預告隔天主打優惠項目，實際下殺優惠將會在每日賣場公開，更多優惠商品依當日現場為準，各門市將提早至上午9點營業。

家電3C類

SAMSUNG 58吋CRYSTAL 4K UHD電視 原價23699元 特價19698元(83折)

SHARP253LFRIDGE 253公升變頻雙門冰箱 SJ-GX25-SL 原價14499元 特價12999元(89折)

精品類

1.4克拉鑽石耳環 原價209999元 特價190999元(9折)

1.50CTDIAMOND PENDANT 1.50 克拉正方型鑽石項鍊 18K 白K金VS2I 原價288999元 特價262999元(9折)

24K GOLD ORNAMENT-YUANBAO 24K 黃金元寶 重1301厘/含陳列盒 原價111519元 特價85999元(77折)

生活用品類

GERRY YOUTH JACKET 兒童外套與帽子 美尺寸:XS~L 原價1149元 特價899元(78折)

32 DEGREE: ZIEN SOFT J 男運動長褲 亞尺寸:S-XL 原價499元 特價 399元(79折)

JOGGER ORVIS MEN'S FLANNEL SHIRT 男長袖法蘭絨襯衫 美尺寸:S-XL 原價599元 特價499元(83折)

KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 男軟殼連帽外套 美國尺寸:S~XL 原價899元 特價699元(77折)

CHAMPION MEN SWEATSHIRT 男刷毛上衣 REVERSE WEAVE 美國尺寸:S~xl 原價1099元 特價944元(85折)

ECR4KIDS THE SUKF 便攜式多功能桌 原價429元 特價299元(69折)

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