　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多黑五首三日優惠盤點　58吋電視、鑽石耳環⋯婆媽必搶鑄鐵鍋

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多黑五第二天排隊人潮 。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者林育綾攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

好市多黑色購物節自23日起一連7天祭出百樣下殺商品，天天都有限定優惠折扣，「黑色購物節」今（25日）來到首三日，同樣有三星58吋4K電視下殺，另有空氣清淨機、STAUB鑄鐵炒鍋等優惠，還在觀望可趁優惠時入手。

▲▼好市多黑色購物節首日。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑五前2日1.5克拉鑽石項鍊現省2.6萬、雙螢幕筆電下殺79折。（圖／記者蕭筠攝）

往年黑色購物節最搶手的3C、電視、鑽石等品項今年依舊有優惠，第二日特價26萬的1.5克拉鑽石項鍊，開店4分鐘就被買走，25日官方再祭出鑽石優惠，開賣1.4克拉鑽石耳環。

▲▼好市多黑色購物節第三天。（圖／記者陳涵茵攝）

▲好市多25日開賣鑽石耳環，特價190999元。（圖／記者陳涵茵攝）

今日開賣精選優惠商品主打SAMSUNG 58吋CRYSTAL 4K UHD電視、STAUB鑄鐵炒鍋含玻璃蓋、BALMUDA空氣清淨機、1.4克拉鑽石耳環；日用品部分則有Calvin Klein女彈性棉質內褲3入組、亞培安素成人保健營養品、好自在日用液體衛生棉、Kirkland Signature科克蘭雙人舒適毯。

▲▼好市多黑色購物節第三天。（圖／記者陳涵茵攝）

▲SHARP253LFRIDGE 253公升變頻雙門冰箱特價12999元。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼好市多黑色購物節第二天。（圖／記者蕭筠攝）

▲生活用品類促銷折扣。（圖／記者蕭筠攝）

好市多黑色購物節每日將會在APP預告隔天主打優惠項目，實際下殺優惠將會在每日賣場公開，更多優惠商品依當日現場為準，各門市將提早至上午9點營業。

家電3C類

SAMSUNG 58吋CRYSTAL 4K UHD電視 原價23699元 特價19698元(83折)

SHARP253LFRIDGE 253公升變頻雙門冰箱 SJ-GX25-SL 原價14499元 特價12999元(89折)

精品類

1.4克拉鑽石耳環 原價209999元 特價190999元(9折)

1.50CTDIAMOND PENDANT 1.50 克拉正方型鑽石項鍊 18K 白K金VS2I 原價288999元 特價262999元(9折)

24K GOLD ORNAMENT-YUANBAO 24K 黃金元寶 重1301厘/含陳列盒 原價111519元 特價85999元(77折)

生活用品類

GERRY YOUTH JACKET 兒童外套與帽子 美尺寸:XS~L 原價1149元 特價899元(78折)

32 DEGREE: ZIEN SOFT J 男運動長褲 亞尺寸:S-XL 原價499元 特價 399元(79折)

JOGGER ORVIS MEN'S FLANNEL SHIRT 男長袖法蘭絨襯衫 美尺寸:S-XL 原價599元 特價499元(83折)

KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 男軟殼連帽外套 美國尺寸:S~XL 原價899元 特價699元(77折)

CHAMPION MEN SWEATSHIRT 男刷毛上衣 REVERSE WEAVE 美國尺寸:S~xl 原價1099元 特價944元(85折)

ECR4KIDS THE SUKF 便攜式多功能桌 原價429元 特價299元(69折)

【你可能也想看】

►超夯82吋電視現省3.2萬下殺75折！好市多「黑色購物節」優惠商品公開
►大手筆！好市多黑五限量「57萬金條」1小時完售　電視、洗碗機還有剩
►高雄好市多「584999金條」省1.4萬！地方阿姨要入手　這理由無奈放棄

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／去年才來台！知名電音DJ驚傳過世　享年30歲
頂溪站「玉蘭花爺爺」起底　「妻逝獨居」真相曝！永和人被騙了
快訊／丁小芹今早10點入監！　賣假包判刑2年6月
35歲女碩士死在淡水租屋處　陳屍一周全身蛆！親兄控：信仰害死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多黑五首三日優惠盤點　58吋電視、鑽石耳環⋯婆媽必搶鑄鐵鍋

葉黃素喝起來像果汁？酸酸甜甜如初戀　網驚：沒想過補品可以這麼好喝！

百件商品買1送1、限量150台電視等搶！量販「黑色星期五」明天開跑

5G席捲全球！超前部署聖誕禮物　捷運燈箱選品指南

夜貓子也能下單！英國富時100指數期貨上市　低門檻佈局全球

好市多爆紅「液體衛生棉」也下殺！「黑五限定」第三波優惠商品快看

松本清開幕慶開架彩妝享77折　屈臣氏「超狂寵粉節」滿額贈安瓶

買完這個再剁手！黑五搶「哆啦Ａ夢輕巧褲」便宜千元　網友推爆：精算師4ni？

「26萬鑽石項鍊」開店4分鐘就被買走！好市多黑五第二波商品清單

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

好市多黑五首三日優惠盤點　58吋電視、鑽石耳環⋯婆媽必搶鑄鐵鍋

葉黃素喝起來像果汁？酸酸甜甜如初戀　網驚：沒想過補品可以這麼好喝！

百件商品買1送1、限量150台電視等搶！量販「黑色星期五」明天開跑

5G席捲全球！超前部署聖誕禮物　捷運燈箱選品指南

夜貓子也能下單！英國富時100指數期貨上市　低門檻佈局全球

好市多爆紅「液體衛生棉」也下殺！「黑五限定」第三波優惠商品快看

松本清開幕慶開架彩妝享77折　屈臣氏「超狂寵粉節」滿額贈安瓶

買完這個再剁手！黑五搶「哆啦Ａ夢輕巧褲」便宜千元　網友推爆：精算師4ni？

「26萬鑽石項鍊」開店4分鐘就被買走！好市多黑五第二波商品清單

2客運撞出「40年終極對決」　網狂歪樓：桃園人和中壢人開戰了！

深度探索北海岸！7業者推LINE官方帳號　體驗道地漁村風情

丁小芹入監倒數！假包案大還原　淚打悲情牌無效判刑2年半

手機留前男友家…女模「脫光照」被瘋傳！　男星喊冤：1年前就看過

納豆奪金馬男配被酸「為什麼會得獎」　本人高EQ回應！

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

遭控侵占307萬善款起訴　陳在斌反擊：沒想到家屬起貪念就變了

美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網友嚇傻：2020結束前別碰它

股匯齊揚！新台幣大升逾3角　來到28.505元

台股漲逾50點！再度逼近13900關卡　高端疫苗跳空漲停

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

消費熱門新聞

買完這個再剁手！黑五搶「哆啦Ａ夢輕巧褲」便宜千元

好市多黑五首三日優惠盤點

星巴克限時「買一送一」又來了

好市多「黑五限定」第三波精選下殺品快看

好市多「黑五限定」第二波下殺品一次看

家樂福「黑色星期五」明天開跑！

好市多黑色購物節23日優惠曝光

最高狂省28萬！好市多黑色購物節開跑

粉紅瓶洗潤組限時組合價 CP值爆表

桃園華泰名品城聖誕村正式開村！

台酒團圓餐搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜

降5元！麥當勞「松露黑牛堡」回來了

葉黃素喝起來像果汁？網讚超顛覆

好市多黑色購物節優惠曝光時間

更多熱門

相關新聞

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

Costco好市多黑色購物節23日開跑，不少3C筆電類、鑽石項鍊等商品下殺優惠，吸引民眾湧入血拼，不過有一個689元的存錢筒沒有任何折扣，但特殊的外型還是讓一堆人喊要買。

葉黃素喝起來像果汁？網讚超顛覆

葉黃素喝起來像果汁？網讚超顛覆

好市多知名香水「價格狂砍」

好市多知名香水「價格狂砍」

好市多黑五第2天現場照曝！網：台人變聰明

好市多黑五第2天現場照曝！網：台人變聰明

家樂福「黑色星期五」明天開跑！

家樂福「黑色星期五」明天開跑！

關鍵字：

好市多Costco黑色星期五黑五購物節

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

青青個性大變　被問不敢交男友…沉默了！

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面