朋友中2500元狂推載具！　網揭「雲端發票」2優勢：中獎機率變高

▲朋友覺得電子發票比紙本中獎機率高。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

隨著電子化普及，不少人都有下載發票載具APP，結帳前給店員刷一下條碼就能取代紙本發票。一名女子表示，自從朋友開始用載具後，雲端發票中獎機率大大提升，以前每期發票對獎都槓龜，現在靠載具額外賺到2500元，「大家覺得用了雲端發票後中獎機率有變高嗎？」

原PO在PTT表示，她從幾個月前開始使用載具，發現可以省下對發票的時間與紙本發票的收納空間，於是將這項好工具推薦給好友，對方用了以後驚為天人，大讚載具有多好用，「最大的原因不外乎是因為額外有了雲端發票的中獎」。

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▲使用雲端發票有專屬獎中獎機會。（圖／台北國稅局提供）



據了解，下載雲端發票APP，每次結帳前出示載具給店員刷，發票就會自動存在雲端內，每個月會自動幫用戶對獎，也會列出消費紀錄。原PO朋友使用後發現省下很多麻煩，而且中獎機率似乎比紙本還高，以前難得才會中一張200元，「但在雲端中獎已經中過2次，一次500一次2000。」

網友指出，之所以會感覺雲端發票更容易中獎有2原因，一是系統會自動對獎；二是APP還有加開雲端專屬獎項，「載具剛開始時因為用的人少，比較容易中專屬獎」、「多一組號碼，機率高一點是正常的，之前很常中兩百，但是越來越多人用以後已經無感」、「變高是因為紙本都會弄不見就懶得對獎了」、「中了還可以直接進戶頭，真方便，不怕忘記領獎。」

也有原本就有對紙本發票習慣的人表示，載具只是把紙本變電子，中獎機率和原本相同，「完全沒有，但對發票快很多感覺不錯」、「沒有，純粹方便管理」、「完全沒有，我本身就是個發票200元都不太會中的體質。」