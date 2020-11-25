快訊／統一發票9、10月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

▲趕快找出發票，也許你就是那個幸運兒～（圖／社群中心製）

社群中心／郭卉寧

兩個月一次的統一發票開獎又來了，能不能晉升千萬富翁就看這次！本期千萬特別獎號碼是「42024723」，快將手邊的發票拿出來，看看自己是不是被上天眷顧的幸運兒。此外，本次統一發票增開兩組六獎號碼，別錯過獲得小確幸的機會！

據財政部表示，上一期（109年7、8月）千萬特別獎中獎號碼「13362795」有22張中獎，創歷史新高，但仍有6張未領，其中有3張落在台北市，包含在OK便利商店消費90元買菸品、在大安區歇腳亭形象概念店花110元買飲料，以及花費605元訂Uber Eats。

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另外，台南市也有兩張，分別是消費2830元在百興隆食品行購買食品，和在中油大佳站加油500元；最後一張是在高雄市岡山區7-Eleven昶林門市購買125元的菸品。



▲109年7、8月期千萬特別獎發票未領。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

此外，上一期200萬特獎中獎號碼「27580166」也還有11張未兌領，提醒大家兌獎時間至明日年1月5日為止，上一次沒好好對發票的民眾，快點拿出來對仔細，別與財神爺擦身而過囉！



▼109年7、8月期200萬特獎發票未領。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）