大手筆！好市多黑五限量「57萬金條」1小時完售　電視、洗碗機還有剩

▲好市多內湖店57萬金條完售（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（23）日上午9時正式開跑，首日就祭出82吋電視、金條等下殺商品搶客，吸引不少民眾搶便宜。稍早打出97折優惠、特價570,999元的財富女神金條，內湖店約在10時左右完售，據店員透露，數量不多但不止1件，通通賣光。

▲好市多黑色購物節首日。（圖／記者蕭筠攝）

好市多「黑色購物節」今日登場，一連7天要讓民眾買到手軟，且跟去年相比今年最高可狂省28萬，超級划算。《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，8點半左右就已出現排隊人潮，截至9點開門為止，現場已有出現上百位民眾等候，跟去年相比，搶購熱潮絲毫不減。

而今年最熱銷的就是家電類，包括洗碗機、空氣清淨機等，一開店該區就聚集滿滿人潮搶下單，不過據賣場人員透露，雖然特價商品數量有限但今年貨量比以往多，一位張先生就爽搬著2台空氣清淨機回家，認為真的「有省到。」目前家電類都還有貨，民眾把握機會怒買一波。

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