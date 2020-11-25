發票中4000！女友「不給就告」怒提分手　男吐實情...網看傻：好險分了

▲原PO和女友因為一張發票吵到分手。（示意圖／CFP）

實習記者劉雪兒／綜合報導

情侶交往難免偶而會有爭執，但最怕價值觀不同，就很容易導致感情危機。一名男網友表示，日前他和女友因為一張「發票」吵架，甚至差點鬧到警察局，最後女方更是直接提出分手。這段超奇葩故事曝光後，掀起網友們的熱議。

一名男網友在Dcard發文表示，日前他在對發票時，發現自己中了一張4000元的發票，而那張發票是他騎車去買晚餐給女友所拿到的消費發票。原PO指那次買晚餐他沒有跟女友收錢，結果女友得知他中獎後，堅持要拿回那張發票，「那是我吃的，所以發票是我的」，還表示若不將發票給她，就要告他「侵占」。在兩人爭執的過程，還差點鬧到警察局。

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▲女友認為發票是她的。（圖／翻攝自Dcard）

原PO進一步表示，女友對他說，「不喜歡你這種自私貪心又喜歡侵占別人東西的人」，所以兩人因此分手了。女友還理直氣壯狠批他說「平常自己都有請客你，所以要定義在誰吃的算誰的」，讓他聽完以後，不僅慶幸自己「好險放生了，這種思維真是厲害」。

貼文一出之後，隨即引起熱議，網友紛紛表示，「瘋女人」、「下一個會更好」、「4000塊可以看清一個人的本質，很划得來啊」、「好險分手，不然日子難過」、「她對自己的價值就是4000元而已」。

不過也有網友提出不同的看法，認為無論是原PO還是女方2人都有問題，「為什麼不把這筆錢拿去一起吃個飯或是出去玩啊，不用想怎麼分又可以增進感情之類的，原po會願意買晚餐應該也願意多做一些事吧，不過兩個人交往為了4000塊吵翻感覺真的很難走下去」、「分手絕對不只是為了4000元，今天哪怕是400或是40000，裡面一定包含她對你這個事件處理方式的怨懟和失望，4000不多不少，但也夠看清一個人，兩邊都是」。