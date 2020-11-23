「有人要我在超商等」桃園男呆坐整天　警細心照料助返家

▲男子頭戴安全帽呆坐超商外一整天等人。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭地區75歲葉姓老翁，疑因重聽加上有失智情況，22日幾乎一整天頭戴安全帽呆坐在超商外，直到傍晚被民眾發現後報警，員警到達現場時發現老翁喃喃自語「有人騎車帶我來這裡，要我在超商等」，為恐發生不測乃帶返警所，經人臉辨識系統查詢得知住處送回，讓擔心其安危的家人十分感謝員警的幫忙。

▲▼警方查詢得知後將葉姓老翁平安送返家。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局高平派出所警員李佳原及曹智瑋，見老翁面帶倦容，可能是從上午呆坐過久且未進食而有體力耗盡情形，身體不停地顫抖，隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，李員則以熱毛巾細心地幫老翁擦拭臉部，關懷照料安撫情緒後，透過警用行動電腦的人臉辨識系統，才確認失智老翁身分，事後以巡邏車將其平安地載送返家。

經了解，葉姓老翁住在附近3公里外，經常趁著家人不注意之際騎車到附近找尋朋友，約中午左右就會自動返家用餐，昨日卻直到傍仍未返家，家屬正準備要到派出所報案時，卻看到警車載著老翁平安返回。家屬表示，老翁因患有重聽且有年邁失智情形，十分擔心其安危，事後看見老翁能平安返家，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極協助及細心照料，不斷鞠躬道謝。

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