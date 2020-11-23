「量販店麵包誰會買？」　吃貨揭2必買原因：屌打一堆麵包店

▲不少人趁打烊時段，去買量販店打折麵包！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

台灣烘焙市場商機上看800億，業者除了絞盡腦汁研發新口味之外，也喜愛推出聯名商品，吸引消費者上門！不過有網友好奇直呼，「量販店的麵包是誰在買？」對此，內行分析，其實價格與美味度不會比一般麵包店差，尤其打烊前去買，還可撿到好康。

一名男網友在PTT的Gossiping板上表示，常逛家樂福量販店，或全聯超市時，發現某一區專門販售現烤麵包，不過他直言「要比好吃比不上麵包店，比便宜也沒有比小七、全家便宜到哪去」，因此讓他好奇「都是哪些人在買得呢？」

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文章貼出後，掀起一票吃貨熱議，「打烊撿便宜的人，不過重糖重油，超級不健康」、「全聯有些還滿好吃的，20元可以買到好吃的」、「等6折再買，賺便宜」、「我覺得頂好的便宜又好吃啊」、「我啊～以前都跟我爸買家樂福的，我其實覺得還蠻好吃的」、「我都去每樣試吃，就解決一餐了」、「超商一個35元以上，大賣場平均一個大概20元左右」、「十幾年前的確是，但現在品質應該有中段了」、「我倒是想問夜市的麵包到底誰買的」、「頂好+1，過10點還會有折扣」。

▲吃過的網友認為，其實比麵包店好吃！（圖／翻攝PTT）

另有內行分享不踩雷名單，「愛買的法國長棍屌打外面麵包店，便宜又好吃，而且超商也買不到整根長棍」、「家樂福的長棍、麻糬麵包之類沒餡料的簡單麵包不難吃」、「全聯阪急系列還不錯啊」、「家樂福跟好市多的吐司還不錯吃」、「全聯的閃電泡芙不錯吃吧」、「家樂福可頌好吃欸」、「家樂福有一個超巨大菠蘿只要39元超級划算的」。