春節國旅補助方案出爐！55歲↑去「北台灣6縣市」玩最多補6000元

▲觀光局推動國旅春節補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為振興國旅，將於明年2月8日至13日間，推出創新過年住宿補助方案，55歲以上本國國民可使用補助，適用補助的縣市包括北北基桃竹等6縣市，民眾須由6縣市以外的縣市，搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可享有補助，每晚每房可補1500元，最多可使用4晚、可享6000元補助。

為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，並對於旅宿業住用率未見復甦之區域予以紓困，交通部觀光局預計於110年2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵長輩到優質的旅館闔家團圓過個輕鬆舒適的春節連假。

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觀光局表示，符合補助的縣市包括臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市，民眾須由前揭區域以外之縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

▲安心旅遊補助落幕，觀光局規劃新的補助方案刺激國旅。（圖／記者李宜秦攝）

55歲以上本國國民符合補助資格，可向參與本活動之旅行業(含國內訂房平臺)購買「春節疏運孝親專案」套裝產品(110年2月8日至11日大眾運輸去程票+住宿+110年2月12日至14日大眾運輸回程票)，每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1,500元，每位符合資格民眾之身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6,000元。

觀光局表示，本活動預計於本(109)年度12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券之期程，於12月8日起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。

▲近期國旅人潮暴增。（圖／記者李宜秦攝）

後續觀光局將建置「臺灣旅宿網孝親專案活動專區」，公告參加活動之旅行業名單、詳細活動細節及QA供民眾及業者查詢。觀光局亦補充表示，針對中南部及離島的旅宿業者，近期亦將公布實施為期2個月「冬季平日團遊獎助方案」，這個方案將適用全臺22縣市，屆時希旅行業與旅宿業能攜手共推讓民眾有感且難忘的國旅住宿行程，共同為國旅市場加溫。