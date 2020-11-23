北市消防員監守自盜　A市府補助火災警報器245組

▲不肖消防員涉嫌A走245組台北市府補助的住宅用火災警報器。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府消防局范姓隊員，涉嫌在2年前，市府大力推廣住宅用火災警報器，並開放民眾申請補助的機會，利用職權，假冒民眾填寫申請書再自行審查、領用，1年內盜領成本逾5萬元的住警器245組，台北地檢署23日指揮廉政署兵分4路，搜索范員前後2個服務單位的辦公座位等4處，全案依利用職務詐財等罪嫌偵辦。

有鑑於過去幾年住宅火警造成民眾死傷的意外頻傳，台北市政府針對未設置火警自動警報設備的住宅，只要填寫申請表，經審查後，每個地址1戶可補助、安裝1組住宅用火災警報器(住警器)。

而范姓消防員涉嫌在2018年到2019年間，任職北市消防局第三救災救護大隊松山中隊八德分隊期間，利用負責轄內各類場所消防設備安檢事務的職權，自行填寫民眾申請書，再自行審查通過並填寫領用表，藉此詐得市府補助的245組住警器，價值約5萬多元。

檢察官鍾維翰23日指揮廉政署搜范員住處，以及原任職的八德分隊、現任職的中山中隊員山分隊辦公座位，並將范員依利用職務詐取財物、偽造文書等罪嫌被告身分約談到案，後續將追查范員盜領的住警器用途流向。

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