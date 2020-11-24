高雄推三倍券瘋狂消費　陳其邁：無限迴圈兩小時抽一支iPhone 12

政治中心／綜合報導

高雄市長陳其邁上任後力拚經濟！適逢高雄百歲活動，推出史上最狂「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，自12月1日起到高雄使用三倍券消費滿200元，就有機會在活動期間「每兩小時」抽一支iPhone、以及每天三台Gogoro，市長陳其邁在臉書歡迎大家一起來高雄「瘋狂購物」。

「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動期間為12月1日至31日，活動期間只要憑在高雄消費的發票，用三倍券消費滿200元，就可到「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動官網或LINE活動官方帳號登錄發票參加抽獎活動，每兩小時就抽出一支iPhone，每天抽出三台Gogoro得主，號稱是全台最狂、中獎率超高的週年慶活動。

▲高雄振興週年慶開跑，陳其邁宣布每兩小時抽出一支iPhone12、每日抽三台Gogoro 。（圖／記者洪靖宜攝）



陳其邁呼籲全台手邊還有三倍券的民眾，來高雄消費抽大獎，活動期間在配合活動的高雄飯店住宿，就立刻贈送400元「高雄券」，民眾可在商圈或夜市指定店家折抵現金，盼藉活動刺激高雄消費，振興受到疫情影響的觀光、商圈與夜市經濟。

這次的高雄百年慶活動，民眾只要在高雄消費就有資格參加抽獎，消費方式分為兩種；若使用「三倍券」需消費200元，其他支付方式則需消費滿500元，記得到官方Line帳號登錄「三倍券序號」、上傳「三倍券照片」及「使用三倍券單筆消費滿200元以上發票號碼」，即可收到一組抽獎序號，參加每兩小時抽禮機會，其他支付方式為每四小時抽一次。

陳其邁強調，會繼續跟商圈、夜市共同努力數位轉型，吸引更多人潮，不要讓疫情影響衝擊，市政府會跟商圈夜市站在一起，挺商圈、挺夜市跟大家一起努力。

▼陳其邁推高雄百年周年慶消費活動，抽iphone手機。（圖／翻攝陳其邁YouTube）

