我老婆要生了！警助開道10分鐘衝婦產科　喜嘗雙胞胎女娃滿月蛋糕

記者黃子倩／高雄報導

高雄員警幫忙開道，讓產婦順利誕下雙胞胎女嬰！上個月22日，小港分局高松所的員警在小港區沿海、利昌路口被一名39歲的陳姓男子攔下，經過一番溝通，才知道陳男車上載著即將臨盆的妻子，在警方鳴笛開道下，不到10分鐘時間，就讓產婦順利抵達位在苓雅區的婦產科，小姊妹順利誕生至今已經滿月，雙寶爸媽也送上滿月蛋糕給警方同賀。

▲高雄員警協助開道讓產婦趕到婦產科，順利生下一對雙胞胎女嬰。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲雙寶爸媽送上滿月蛋糕與卡片給員警同賀。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據路口監視器畫面，22日小港區高松派出所一輛巡邏中的警車，在沿海、利昌路口停等紅燈時，後方一輛白色轎車跟著停了下來，沒多久後穿藍上衣的陳姓駕駛，急忙跑到警車的駕駛座旁，指手畫腳溝通了一會後，警車趕緊鳴笛開道護送，原來當時39送的陳姓男子，焦急地跟員警說：「警察先生！我老婆要生了！」且表示35歲的老婆羊水破了、即將臨盆，警方二話不說趕緊開道，讓白色轎車能在10分鐘內，開到苓雅區的一家婦產科前。

▲路口監視器拍下，男子當時停車向警方求助，請求幫忙開道。（圖／記者黃子倩翻攝）

如今小姊妹已經滿月，雙寶爸媽為了表達對警方的感謝，特別送上10幾盒滿月蛋糕到高松派出所，和員警一同分享，所內的員警看到小姐妹的照片，得知2個寶寶最後平安健康，都感到十分開心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。