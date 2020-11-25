女兒被說臭…檢察官撂2警「幼兒園升堂」！嗆園長：想進監獄？下場曝

▲林俊佑懷疑女兒在學校被欺侮，2度帶著員警闖入幼兒園。（資料圖／李麗芬辦公室提供）

記者戴若涵／台北報導

花蓮一名檢察官林俊佑因4歲女兒與同儕相處不睦，竟然帶著2名便衣警察闖進幼兒園，並濫用職權在園內升堂審幼童，甚至嗆園長。事件曝光後，引發外界譁然。事發後林俊佑遭懲處免職，也吃上官司，一審判處拘役40日，二審改判應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林俊佑2018年6月21日下午因4歲女兒疑似遭小班同學欺負，未經園方妥善處理，竟帶著便衣警察一同到幼兒園「了解」，進入教室內便用兇惡的語氣訊問學童，「為什麼要跟她要貼紙？」、「昨天誰說她臭？這個月有講過的？」、「你們很香啊？」、「你帶著全班的同學來欺負她，怎麼樣？」讓2名學童當場嚇壞。

結束在教室內的訊問後，林俊佑要求幼兒園長準備好教室內監視器影片給他看，見園長不同意，他便出言恐嚇，「你是不是準備來地檢署、準備來進監獄，那沒問題啊」，園長雖害怕，但仍沒同意，僅回「會給林滿意的交代」，林俊佑這才離開幼兒園。

▲林俊佑事後遭停職處分。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

事隔一個星期，林俊佑再度帶著2名便衣警前往幼兒園，要求園長交出監視器畫面。但園長指出，畫面內還有其他小朋友，為保護學童的肖像權，只能讓林在園內觀看，不能帶走影片，孰料，林再嗆聲，「我對你們算是非常客氣，我們去聲請裁定，到時候來這邊搜一堆東西，搜到不該搜的」、「你們是站在保護那些壞小孩的立場，站在包庇的立場」、「我是對你們好，你比較喜歡有人來這邊給你東翻西翻，是這樣嗎？」最後是花蓮地檢署書記官長接獲通知，才將3人勸離。

事後園長報警處理，事件曝光後引發外界關注！林俊佑火速遭法務部停職，並送監察院彈劾，移送職務法庭懲處免職。花蓮地方法院指出，林俊佑身為檢察官，卻濫用職權闖入幼兒園，且言語已導致被害人心生畏懼，影響人民對司法信賴，且犯後始終否認犯行，態度不佳，依恐嚇危害安全罪將他判處拘役40日，得易科罰金。

案經上訴，花蓮高分院撤銷原判決指出，林俊佑訊問2名學童的行為已構成強制罪，至於問園長是否準備進監獄，則是出於要逼園長交出錄影畫面，應是強制未遂罪論處，但考量他已經丟了工作，犯案動機也是護女心切，最後判他應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，日前上訴至最高院遭駁回，全案定讞。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版