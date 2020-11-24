幼兒園被控虐3歲童！雙腿瘀青「老師打人」...業者否認市府急查

▲桃園市蘆竹區某幼兒園遭家長指控，3歲兒子遭老師毆打，市府教育局與社會局已派員介入調查。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區某家幼兒園遭爆老師涉虐打3歲幼童事件，此事起因家長近日發現兒子雙腿有瘀青，幾番追問小孩才說「老師會打人」，家長向幼兒園查證，但園方沒監視器且否認老師會虐童，家長憤而轉向警方備案，警方通報市府要求查處，包括教育局、社會局均派員調查，但業者強調，絕無虐童情事。

桃園市蘆竹警分局指出，根據蔡姓家長備案，指出其就讀幼兒園幼幼班3歲幼兒，最近哭鬧不想上學，甚至出現半夜驚醒狀況，家長帶兒子就醫檢查，連醫師都發現孩子有些不對勁，孩子雙腿還出現瘀青，詢問結果竟回說「老師會打人」，因蔡姓家長未提告，警方只能依規定通報市府社會局處理。

社會局指稱，該局已受理疑似虐童案通報，另因幼兒園業務歸教育局，也通報教育局調查。社會局已指派社工訪視蔡姓家長、幼童，若評估查證屬實，將針對幼兒園，依違反兒童及少年福利與權益保障法予以裁罰。

教育局認為，教育局接獲投訴也已派員前往幼兒園調查，要求該名教保服務人員暫時調離現職，若查出確有其事，將依幼兒教育與照顧法令，要求幼兒園限期改善，依教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢利用辦法規定，將該名教保人員移送教保服務機構不適任人員認定裁處，並督導幼兒園加強幼兒輔導。

這家幼兒園則強調，絕對不可能有虐童情事，該名老師在幼兒園任職多年，以往從來沒有家長反應有虐童問題，園方也硬性規定，只要老師涉及虐待學童就立即開除。

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