花蓮消防局主任北上開會！「火車上突昏迷」身亡　愛女才剛上高中

記者蕭可正、林昱萱／花蓮報導

花蓮消防局人事主任杜周億26日一早，搭車要北上開會，沒想到卻突然在列車上陷入昏迷，當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。 憾事發生之後，讓消防同仁都感到相當不捨，而至於詳細事發原因仍有待進一步調查。

據了解，杜周億人緣極佳，待人處事溫和、隨和，深受同仁們喜愛，而他還有一個正就讀高中的女兒，沒想到如今卻發生憾事，讓外界除了不捨以外，也感到相當震驚。此外，花蓮縣消防局也指出，杜周億是在前往開會途中離世，因此將依規定予以撫卹，也會協助家裡處理後事。