「萬全準備、沉著應對」　蔡英文信心喊話台灣3大基礎迎向國際變局

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日在民進黨中常會前，針對國內外情勢發表談話時表示，台灣具備3個良好基礎，強調支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成為國際社會的重要趨勢。

▲民進黨中常會前，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）



蔡英文表示，這段期間以來，很多人都關心台美關係的未來發展，上週中常會當中，她就曾經說過，無論美國大選的結果如何，面對國際局勢的挑戰，執政團隊一定會「萬全準備、沉著應對」。

蔡英文說，相信過去四年多台美關係的進展，以及美國政府對台灣的支持，國人都有目共睹。從美國國會跨黨派通過了多項友台法案；到四年10次的軍售案，充實國防的戰略需求，強化國軍的不對稱戰力；乃至今年衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克等高階官員來台訪問，都在在證明了雙方夥伴關係，是「真朋友、真進展」。

蔡英文認為，台灣有三個良好的基礎。第一，台灣現在的總體經濟體質良好，我們的經濟成長率，穩定維持正成長，而且是亞洲四小龍第一。不論是投資狀況，或是股市表現，整體經濟信心度仍然非常強韌。

第二，蔡英文指出，在全球疫情仍然嚴峻的此時此刻，台灣以民主機制創造的防疫成功，讓台灣的國際能見度和信用度都大幅提升，我們的國民信心跟國家凝聚力，就是台灣競爭力的關鍵。

第三，蔡英文強調，支持台灣已經是美國民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成為國際社會的重要趨勢，要以台灣的國家利益為最大考量，要打開台灣經貿的活路，要重建台灣的國際信任，要爭取更多的國際支持，讓台灣走向國際。

蔡英文說，所以她還是要請全體國人，不要忘記這一年，我們用團結撐過了疫情的衝擊，是全體國民在防疫階段的團結一致，讓整個國家穩定前進，「只要我們能夠繼續團結，在變動局勢裡面，我們一定會繼續向前」。

最後，蔡英文也再次感謝在各項艱困挑戰中，始終全力以赴，使命必達的行政院長蘇貞昌，還有他所領導的行政團隊，「未來挑戰還很多，請大家為他們加油、打氣」。