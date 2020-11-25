蔡英文嘆台灣遭「假訊息」常態威脅：從政黨員要時刻警惕



▲民進黨中常會，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）



記者蕭羽耘／台北報導

民主進步黨25日召開中常會，新聞輿情部主任顏若芳以「全媒體時代的新聞攻防」為題進行專案報告，會後轉述總統的裁示。蔡英文說，假訊息已成為對台灣的常態威脅，影響了政治也分化社會，更分裂人際和家庭的關係，希望從政的黨員同志要時刻警惕。

蔡英文表示，資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的工具。在過去的幾年內，假訊息已成為對台灣的常態威脅，影響了政治也分化社會，更分裂人際和家庭的關係。

她說，尤其在疫情之下，訊息的混亂更容易造成社會恐慌，「但讓我們感到驕傲的是，台灣的民主與公民力量形成一個很好的保護罩，維護了人權，也捍衛了我們的民主價值。」

蔡英文表示，也充分了解，新聞輿情部的工作就如同資訊作戰，除了提供新聞服務、及時掌握與有效傳遞正確資訊之外，面對假訊息更是需要主動澄清、積極回應、降低失分風險。同時，新聞的運作也需要藉由團體協力作戰的方式，擴大資訊的蒐集面向，掌握訊息作戰先機，只有正確的新聞訊息才會與人民沒有距離。

她說，「全媒體時代確實對台灣社會帶來很大的影響，資訊操縱者試圖利用民主制度下的開放社會，來影響我們選舉的結果，擾亂我們的社會秩序。我希望針對這點，我們從政的黨員同志要時刻警惕，必須在政策形成的過程中掌握各種可能的民意走向，及時提供正確的澄清訊息，共同守護我們引以為傲的民主成果。」