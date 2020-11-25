印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

印度政府24日再度以「國家安全」為由，宣布對中國APP的第三波禁令名單，連阿里巴巴集團的支付寶都在其中。對此，中國駐印度使館25日回應稱，這是違反世貿組織規則的歧視性做法，強調中印互不構成威脅、互為發展機遇，雙方關係應重回正軌。

印度電子資訊科技部24日聲明，根據資訊科技法，禁止用戶使用43款行動裝置程式（APP），因為這些APP涉及損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序。

▲中國人廣泛使用的支付寶，也被印度禁止。（圖／CFP）

根據已公開名單，APP多數由中國企業開發，包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等，隸屬阿里巴巴集團的APP，還有名片全能王（CamCard）以及WeTV-TV version、WeTV-Cdrama、We Date、Snack video等涉及約會、聊天、直播、影視等類型的程式。

在此之前，印度就曾因同樣原因，分別禁止了也主要由中國企業研發的59款和118款APP。

對此，中國駐印度使館發言人嵇蓉說，中方堅決反對印方一再以「國家安全」為藉口，對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施。

中國駐印度使館稱，希望印方能夠為包括中國在內的各國市場主體在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，並糾正這一違反世貿組織規則的歧視性做法。聲明呼籲，中印互不構成威脅、互為發展機遇，雙方應在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏的正確道路。

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