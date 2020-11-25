嫦娥五號發射後　中國將籌建「國際月球科研站」

▲中國長征五號遙五運載火箭發射，將嫦娥五號月球探測器送入預定軌道。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美角力上升到太空爭霸戰！繼24日清晨將「嫦娥五號」月球探測器送上太空，展開中國首次地外天地採樣之旅後，中國國家航天局25日透露，中方後續還將陸續實施嫦娥六號、七號、八號等任務，並規劃建設國際月球科研站。

中國國家航天局秘書長許洪亮25日，出席在海南海口舉辦的「2020文昌國際航空航天論壇」。他說，中國探月工程於2004年立項實施，確定了「繞、落、回」三步走戰略規劃，其中，嫦娥一號到嫦娥四號任務已完成前兩步。

▲「嫦娥五號」探測器是中國探月工程中重要的一步，將把月球土壤帶回地球。（圖／翻攝自新華網）

11月24日，由長征五號遙五運載火箭送入預定軌道的嫦娥五號探測器，將是中國大陸達成最後一步「回」的重要一環。

許洪亮說，未來中國將繼續實施小天體探測、火星採樣返回、木星系及行星際穿越探測任務。

他表示，我們在月球與火星探測任務中展開了廣泛的國際合作，也歡迎國際各航天機構，參與到中國未來月球與深空探測合作當中。許洪亮說，後續中國將重點發展長征九號重型運載火箭，和可重複使用的往返運輸系統，進一步提高進入太空的能力。

據了解，大陸文昌航天發射場於11月24日4時30分，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，火箭飛行約2200秒後，順利將探測器送入預定軌道，開啓大陸首次地外天體採樣返回之旅。

按計劃，嫦娥五號探測器將於11月下旬登陸月球，預計帶約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

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