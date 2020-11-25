　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

前海基會副董事長焦仁和。（圖／資料照）

▲前海基會副董事長焦仁和誤信海外投資損失數百萬元，提告詐欺。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前海基會副董事長焦仁和因聽信投資海外公司獲利可達8、9倍，遭「鼎瑩創投」負責人高鼎宸詐騙數百萬元，檢調接獲報案後清查，高男不但在2年前，向上百名投資人吸金7千多萬元，涉違《銀行法》、詐欺等罪，並在25日向法院聲請將高男羈押外，進一步追查發現高男早18年前，就和前監察院長陳履安另涉違法募資案，陳當時認罪獲緩起訴處分。

鼎瑩負責人高鼎宸原名高建智，在2002年間，成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，富裕因未經主管機關許可，擅自發行「富裕基金」，向6百多名投資人募資上億，被檢舉涉嫌違反《證交法》，陳履安因認罪且無前科，在2006年或北檢處分緩起訴2年，需繳庫50萬元，至於高男則潛逃大陸，直到2009年通緝時效過後才返台。

▲▼TVBS新聞台《奮起台灣》 （右）陳履安（圖/記者徐文彬攝）

▲前監察院長陳履案（右）曾因非法募資獲檢察官處分緩起訴。（資料照／記者徐文彬攝）

2020年初，歌手張懸的父親焦仁和提告指控，他在2018年間，經由鼎瑩創投業務招攬，投下數百萬元資金，購買瑞士ALL SPARK股票，當時鼎瑩宣稱，ALL SPARK會於2018年11月在法蘭克福上市，會從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，公司前景可期，預估一上市就股價就會翻漲8、9倍。

檢察官李巧菱收案後，懷疑這個情節不是單純詐騙，調閱相關金流帳戶，果然發現有數百人加入投資，是個大型吸金案，24日指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，並約談鼎瑩負責人高鼎宸在內9名被告。

檢調查出，鼎瑩除了透過業務對外攬客，還租用台中某間咖啡廳當教室，舉辦說明會，以投資不動產、基金、債券、虛擬貨幣等課程，吸引不特定投資人加入投資，初步估計上百人共被吸金詐騙7千萬元，檢察官訊後依違反《銀行法》、《證交法》、詐欺等罪嫌，向法院聲押高男，3名被告各5萬元交保，1名另案在押的被告還押，其餘被告請回。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

《大學生了沒》姊妹欠20萬爽出國　債主賣抵押包包慘被告

狠父帶5月嬰與新歡入住酒店　嫌他太吵...打到顱內出血還咬屁股

馬國女大生命案　台灣律師3策略「要求對被告處以極刑」

ET快訊
人夫偷吃帶4歲女兒！她目擊「爸激戰阿姨」：摸ㄋㄟㄋㄟ…媽崩潰
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

老婆倒貼小王害背鍋仙人跳　最綠人夫險「被離婚」求償300萬元

自家走廊有消防栓...檢舉魔人狂拍違停！　住戶崩潰：平均3天1張

貨車滑落曾文水庫！水下搜救駕駛座無人　警聯繫車主確認未落水

單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝光

救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘被喊告　沒要對方道歉原因曝

罵「螺紋保險套」挨告　館長當庭走心半小時：難道告人的都對？

綠燈起步驚悚瞬間曝！單車伯「左轉」遭聯結車輾斃　民眾目擊嚇壞

夫尋妻不著發現竟被7百公斤鋁材壓死　鋁材大廠員工判刑定讞

載客區...中壢客運「腰邊肉」卡桃園客運「豬頭皮」網笑世紀對決

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

老婆倒貼小王害背鍋仙人跳　最綠人夫險「被離婚」求償300萬元

自家走廊有消防栓...檢舉魔人狂拍違停！　住戶崩潰：平均3天1張

貨車滑落曾文水庫！水下搜救駕駛座無人　警聯繫車主確認未落水

單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝光

救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘被喊告　沒要對方道歉原因曝

罵「螺紋保險套」挨告　館長當庭走心半小時：難道告人的都對？

綠燈起步驚悚瞬間曝！單車伯「左轉」遭聯結車輾斃　民眾目擊嚇壞

夫尋妻不著發現竟被7百公斤鋁材壓死　鋁材大廠員工判刑定讞

載客區...中壢客運「腰邊肉」卡桃園客運「豬頭皮」網笑世紀對決

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

蘋果秘密開發電動車「Apple Car」　專利曝智慧車窗大幅提升隱密性

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

新一代大港女神震撼曝光！　徐若瑄明年空降高雄開唱

「小周迅」林映唯失戀狠踹負心漢　張再興跪求導演「加吻戲」

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

陸房市「深V式」反彈！投資增6.3%達50兆　仍未恢復去年水準

社會熱門新聞

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

台中教室裸拍關鍵照揪出他　國小師見警上門崩潰大哭

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

年輕妹愛上溫柔主管　委屈吐2人秘密遭罵翻

「徐爸爸」好心安慰還分租自宅　女教友著魔簽下詐騙合約

牧師傳教士組長都是共犯　教友痛批：主日禮拜如直銷大會

中鋼主任墜崖毀容趴8天　姊認屍淚別

獨／裸拍PO網！台中噁爛師找到了…校方：已代課3年

更多熱門

相關新聞

LIVE／丁小芹賣假包遭判刑！今報到入監

LIVE／丁小芹賣假包遭判刑！今報到入監

藝人丁小芹自2015年起，涉嫌販賣多樣精品名牌包、衣物，遭到12名受害者聯合指控。對此，法院判丁2年6月徒刑，而丁也將在今（25日）上午10時前往新北檢報到發監執行。《ETtoday新聞雲》將在現場為您帶來最新情況。

張懸父親也受害！　「華人圈摩根士丹利」涉吸金7000萬

張懸父親也受害！　「華人圈摩根士丹利」涉吸金7000萬

實話揭詐貸遭打死　同夥認分300萬

實話揭詐貸遭打死　同夥認分300萬

賣屋差1步　「賜死老公」解決23萬房貸

賣屋差1步　「賜死老公」解決23萬房貸

婦揪互助會詐3000萬　29名會員哭喊：拿出良心

婦揪互助會詐3000萬　29名會員哭喊：拿出良心

關鍵字：

高鼎宸焦仁和陳履安募資吸金海外公司證交法銀行法詐欺

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面