鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝

▲前海基會副董事長焦仁和誤信海外投資損失數百萬元，提告詐欺。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前海基會副董事長焦仁和因聽信投資海外公司獲利可達8、9倍，遭「鼎瑩創投」負責人高鼎宸詐騙數百萬元，檢調接獲報案後清查，高男不但在2年前，向上百名投資人吸金7千多萬元，涉違《銀行法》、詐欺等罪，並在25日向法院聲請將高男羈押外，進一步追查發現高男早18年前，就和前監察院長陳履安另涉違法募資案，陳當時認罪獲緩起訴處分。

鼎瑩負責人高鼎宸原名高建智，在2002年間，成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，富裕因未經主管機關許可，擅自發行「富裕基金」，向6百多名投資人募資上億，被檢舉涉嫌違反《證交法》，陳履安因認罪且無前科，在2006年或北檢處分緩起訴2年，需繳庫50萬元，至於高男則潛逃大陸，直到2009年通緝時效過後才返台。

▲前監察院長陳履案（右）曾因非法募資獲檢察官處分緩起訴。（資料照／記者徐文彬攝）

2020年初，歌手張懸的父親焦仁和提告指控，他在2018年間，經由鼎瑩創投業務招攬，投下數百萬元資金，購買瑞士ALL SPARK股票，當時鼎瑩宣稱，ALL SPARK會於2018年11月在法蘭克福上市，會從事輔導如澳洲等海外公司掛牌業務，公司前景可期，預估一上市就股價就會翻漲8、9倍。

檢察官李巧菱收案後，懷疑這個情節不是單純詐騙，調閱相關金流帳戶，果然發現有數百人加入投資，是個大型吸金案，24日指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索，並約談鼎瑩負責人高鼎宸在內9名被告。

檢調查出，鼎瑩除了透過業務對外攬客，還租用台中某間咖啡廳當教室，舉辦說明會，以投資不動產、基金、債券、虛擬貨幣等課程，吸引不特定投資人加入投資，初步估計上百人共被吸金詐騙7千萬元，檢察官訊後依違反《銀行法》、《證交法》、詐欺等罪嫌，向法院聲押高男，3名被告各5萬元交保，1名另案在押的被告還押，其餘被告請回。

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