張懸父親也受害！　「華人圈摩根士丹利」鼎瑩創投涉吸金7000萬

▲鼎瑩創投自稱「國際加速器的專家，境外募資第一品牌」。（圖／翻攝鼎瑩創投官網）

記者陳俊宏／綜合報導

檢調發現「鼎瑩創業投資顧問」疑似吸金不法所得7000萬元，受害人包括知名藝人張懸（焦安溥）的父親、前海基會副董事長焦仁和，兵分多路搜索約談9人到案。檢方今天（25日）凌晨依詐欺等罪，將高姓負責人聲押禁見、徐姓被告5萬交保，全案進一步偵辦中。

根據鼎瑩創投官網介紹，自稱「國際加速器的專家，境外募資第一品牌」，專精於國內外上市服務、金融投資、資產管理、商轉輔導等服務；團隊成員擁有「澳洲金融服務證照（AFSL）」、歐洲、香港全方位金融服務資格，並致力於為國內外眾多新創品牌團隊，提供一系列專業的輔導育成、金融服務、資本資源，成功將品牌推向國際，IPO募資上市。

▼鼎瑩創投吸金案，被害人驚見焦仁和。（圖／資料照）

據介紹，鼎瑩創投團隊曾被海外媒體喻為「華人圈的摩根士丹利」，已成功為眾多品牌於台灣或澳洲、德國、美國或香港上市。

不過，《聯合報》報導，鼎瑩創投傳出詐欺吸金疑雲，被害人還包括張懸父親焦仁和。檢調認為此案已違反《銀行法》與《證券交易法》，24日兵分多路搜索，約談高姓負責人共9人到案；檢方今凌晨依詐欺等罪，將高姓負責人聲押禁見、徐姓被告5萬交保。

檢調發現，鼎瑩擅自募資未經過主管機關許可，甚至輔導企業在澳洲首次公開上市（IPO），在失利後卻未還給企業資金，吸金約7000萬元。全案正由檢調進一步調查。

▼鼎瑩創投官網介紹。（點圖可放大／翻攝鼎瑩創投官網）