賣屋只差1步　她為解決23萬房貸「賜死老公」要買家幫償債

▲蔡姓婦人為了拖延賣屋點交時間，佯稱老公突然死亡，再請買家代償23萬元房貸。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北蔡姓婦人前年要賣房子，但是原有房貸還差23萬元，蔡婦為拖延交屋時間，竟然偽造老公的死訊，用塗改過的公公死亡證明取信房仲和買家，要求買家代償23萬元，房仲為了成交，也開票當擔保，事後得知，蔡婦的老公活得好好的，怒告蔡婦涉嫌詐欺，台北地檢署調查，蔡婦已在陸續還款，並無詐欺意圖，處分不起訴。

檢方調查，蔡婦2018年間，透過房仲把位於台北市萬華區的房子賣出，原本翰買家約定年底交屋，後來因故延期到2019年2月28日，但是蔡婦到期限當天，仍積欠銀行房屋貸款23萬元，勢必無法點交，因此傳LINE告訴仲介，佯稱老公突然過世，需要時間處理相關後事，房仲和買家也不忍催促，因此同意再次延期。

房仲指控，蔡婦除了佯稱老公死亡，還在4月間傳了1張名字、出生年月日被塗銷的死亡證明書翻拍照，用來取信於人，並利用買家急著購屋、房仲亟欲獲取報酬的心理，要求買家協助清償房貸，並由房仲開23萬元支票給買家當擔保，等房子過戶後，房仲的支票被買家拿去兌現，房仲瞬間損失23萬元。

蔡婦到案承認，佯稱老公突然死亡，只是為了爭取多一點搬家的時間，而她沒辦法一次還這麼多錢，過去已經還款11萬元，出庭當天又再匯款1萬元，檢察官認為，房仲在幫忙開支票擔保時，已經很清楚蔡婦財務狀況不佳，蔡婦造假老公死訊的原因是拖延交屋，事後也有償還部分債務，無法證明從一開始就想騙房仲的錢，因此已詐欺罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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