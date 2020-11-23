《大學生了沒》姊妹欠20萬爽出國　債主賣抵押包包慘被告

▲網拍姊妹常出國拍美照，卻不償還欠款，債主揚言要賣掉抵押的名牌包。（示意圖於本案無關／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓知名網拍姊妹中的姊姊，因為向朋友借了約20萬元，無法立即償還，拿愛馬仕等名牌包給債主當抵押品，之後債主不斷催討失敗，卻看到網拍姊妹時常出國拍美照上網宣傳，債主生氣表示，再不還錢就要賣掉抵押品，卻因此被林姓姊姊控告侵占等罪。台北地檢署認為，債主主張保護自己權利不違法，23日處分不起訴。

林姓網拍姊妹的妹妹名字與數字諧音，是知名網紅，外型氣質出眾，曾上電視節目《大學生了沒》，姊妹倆經營網拍事業，自己就是現成的模特兒，後來更進一步自創品牌，但因衣物材質以及行銷手法等糾紛，曾多次鬧上新聞版面。

這次林姊告上地檢署指控，有債主擅自揚言要賣掉她的RIMOWA、Hermès包等精品名牌，但這些東西是她單純拿去抵押個人債務用的，債主不能擅自處分，控告債主涉嫌侵占等罪。

債主則喊冤稱，常常在網路上看到林姊跟妹妹出國拍美照，宣傳他們經營的服飾品牌，卻一直不願歸還積欠的債務，所以提醒林姊，再不還錢，只好把精品名牌包拿去賣了，不過債主拍下這些東西的照片與拍照當天報紙，證明根本沒有真的把東西賣掉。檢察官調查後認為，債主依照雙方債務關係，主張自己對質押物的權利，並不違法，23日處分不起訴。

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