年薪破150萬！台積電男「因鬼滅之刃被慘甩」　女友嗆：不上進

▲ 禰豆子是不少宅男心目中的「夢幻老婆」！（圖／Muse木棉花-TW提供）



網搜小組／劉維榛報導

動畫電影《鬼滅之刃劇場版》在台上映至今，票房已衝破4億元，豈料有情侶卻因這部片鬧分手！竹科一名男網友氣炸表示，最近工作量驟減，剛好有機會追鬼滅之刃的影集，豈料女友開始大吵大鬧，更指責原PO不上進，氣得原PO討拍，「看卡通被甩是怎樣？」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》透露，目前在台積電工作，年薪超過150萬元，過著爆肝工程師人生，直到因疫情衝擊，工作量才漸漸減少，原PO享受愜意人生之餘，也抓住空檔追動畫片，「看鬼滅之刃，想快點把26集卡通看完，快點去看電影版！」

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不過因女友常來同住，看不慣原PO總是在追劇，因此動不動就指責原PO「不上進，一直看卡通」，甚至還把分手掛在嘴上。聞言，原PO也惱怒了，「生日、情人節我都是送高級的禮物，現在竟然說要分手，看卡通被甩是怎樣？」

▲原PO不爽女友提分手！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



文章曝光後，底下網友狂歪樓回應，「被甩沒關係！禰豆子可以當你女友」、「當然要交一個會陪你看動畫的女友啊啊啊」、「早點下班先累死女友，再看鬼滅，再累死女友一次，也許還挽救得了，台積電150W是小咖好嗎」、「她不懂呼吸的精髓！我們看的不是卡通，是青春」、「其實她可能已經找到300萬的」、「找到興趣相當的比較重要，就跟朋友一直沒辦法理解我喜歡宅男一樣」、「因為你情願看卡通也不看她，她當然生氣啊」。