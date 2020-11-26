聽同事訴苦站錯隊下秒「相見如仇人」　工程師挨罵6字求償40萬

記者黃翊婷／綜合報導

魏姓男子與郭姓男子先前在同一間科技公司任職，後來兩人相繼跳槽到另一間公司，某次聽到郭男在大吐苦水，好心勸導卻被當成「敵人」，之後雙方相見就像仇人一樣，還在辦公室遭罵兩次三字經，實在忍無可忍，這才決定提告求償40萬元，日前獲得新竹地院法官判賠2萬5000元，全案仍可上訴。

▲郭男在辦公室連飆兩次三字經。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

魏男在判決書中提到，2018年4月跳槽之後，聽聞郭男在原公司受到刁難，於是引薦對方一起過來新公司，沒想到情況還是沒有改善，「他常常堅持個人觀點不服學長、同事的建議，與部門全體同事對立，甚至多次頂撞主管」、「某次他向我訴苦，我予以勸導，他卻認定我不支持他、不願站在同一陣線，之後相見就像仇人一般，口氣尖酸」。

然而，更讓魏男生氣的是，2019年1月29日郭男突然在辦公室連續大罵兩次三字經「X你娘」，其他同事見狀趕忙上前阻止並通知主管，只是這次他真的忍不下去了，最終決定報警，並提告求償40萬元，同事們也都願意出庭幫忙作證，「我認為名譽和生命一樣重要，就像是第二生命一樣，不容許任何人詆毀，更何況他還侮辱我母親，母親是我這輩子最重要的人之一」。

▲郭男聲稱遭到職場霸凌。

對此，郭男辯稱，跟著魏男跳槽到新公司服務，還是屢次遭到職場霸凌，因為氣不過，才會在辦公室裡大罵三字經，但他絕對沒有與同事對立或多次頂撞主管，「如果我在公司的表現像他所說的那樣惡劣，怎麼可能考績均為甲等、優等？」

而陳姓及蕭姓同事出庭證稱，聽說魏男和郭男在原公司的交情還不錯，但來到新公司之後，兩人為了一些工作上的事情鬧得不太愉快，可能是因為這樣產生一些過節，「後來好長一段時間魏男都不理郭男。」

由於郭男在辦公室罵三字經這件事，刑事方面已經被法官依公然侮辱罪判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元。民事方面，新竹地院法官認為，他聲稱遭到職場霸凌，卻沒有提供任何證據佐證，縱使真的有，也不能拿來當成做出公然侮辱行為的藉口，因此不採信他的說詞，考量到兩人同為工程師，最終裁定應賠償魏男2萬5000元，全案仍可上訴。