單親媽「枕頭悶殺」小姊弟遭抵抗　用藥迷昏再勒斃！法官判處死刑

▲30歲媽帶6歲兒、8歲女進摩鐵...下藥將小姊弟迷昏，隨後再以繩索將2童勒斃。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名30歲的吳姓單親媽媽離婚後，於今年2月帶著年僅6歲的兒子、8歲的女兒入住摩鐵，並下藥將小姊弟迷昏，隨後再以繩索將2童勒斃，並服藥企圖輕生；所幸前夫驚覺情況不對，急忙前往現場救援，最終僅母女3人僅吳女倖存。全案經檢方偵結後依殺人罪將吳女起訴，新北地院25日審理，判處吳女死刑，全案仍可上訴。

據了解，吳女因經濟壓力過大，竟起了帶小孩一起輕生的念頭，於今年2月13日先將小姐弟帶至某汽車旅館，企圖以枕頭悶死他們，但2個小孩求生意志強烈奮力抵抗，才沒讓吳女得逞。

不料吳女竟於2月15日，又帶著小姊弟到旅館，並將搗碎的安眠藥摻入果凍內餵他們吃，等他們熟睡後便以童軍繩將2人勒斃，並在傳訊前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」後，飲用威士忌並吞下多顆安眠藥及抗憂鬱藥物。

吳女前夫於16日凌晨趕往旅館，卻只見到2具冰冷的遺體，及意識不清的吳女；據了解，吳女與前夫離婚後曾寄宿在哥哥家，卻因生活作息不正常與家人爭吵，才會帶著孩子搬到旅館，不料卻發生憾事，不僅前夫崩潰，也讓許多單親媽媽紛紛在網上分享心路歷程，呼籲有相同背景的人們要堅強。