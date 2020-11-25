呱吉爆「雞排妹上廁所」驚人之舉：做到真的屌！她高調曝光閨房照

▲呱吉大讚雞排妹上廁所驚人之舉。（圖／翻攝雞排妹臉書）



記者許力方／綜合報導

台北市議員邱威捷「呱吉」6日在網路廣播Podcast節目上談到，自己曾因跟空服員親切打招呼，而被讚賞，但他其實看過更了不起的名人，就是「雞排妹」鄭家純，「能做這件事真的很屌」，有機組人員發現，每次雞排妹上完廁所，就會像剛剛打掃完，全部都擦得乾乾淨淨。雞排妹24日也發文分享自己整潔8大秘招。

呱吉6日在節目上提到，之所以會上航空迷因被誇獎，是因為雙方講距離很遠，他仍刻意看臉，找到人打招呼，但他認為這不是什麼特別了不起的事，像是雞排妹就有一件事「很屌」，有空服員發現，每次只要雞排妹上完廁所，再進去打掃，裡面就會變得特別乾淨，通常會留下的水滴、尿漬等，都會被她擦乾淨才離開，且當時她也有回應，聲稱走進去看到就算是別人留下，也會幫忙打掃。

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▲高嘉瑜閨房意外引發討論，親曝10年枕頭的故事。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



「我懂這個心理，因為我也是這樣想。」呱吉認為，作為有一點知名度的人，有時候在飛機上上完廁所，下一個進來的不一定是空服員，也可能是一般乘客，但前一名使用者可能在廁所造成的「遺憾」、「錯事」，在他離開後，等下一個人進去看到，一定會心想：「喔！呱吉！胎哥！」

呱吉說，如果真的有把做公眾人物當很重要的事情，絕對不會在出入公眾場合時亂搞，就怕留下證據證明「這個人不好」，絕大數天王、天后巨星，私下流傳的小故事都是很暖心、和善，少數例外。

事實上，高嘉瑜因最近在臉書曝光自己的閨房，凌亂的衣物堆積及10年污漬枕頭引發社會關注，更引發大量輿論批評，對此，雞排妹23日也特別發文公布自己的8個步驟秘法，給房間亂的人一個建議，被問到是否要給高嘉瑜看的？她則回應：「比較想送她枕頭保潔墊」。

1、 從哪裡拿的就放回去那裡

2、 桌面只放每週會摸到3次以上的東西。

3、 規劃每個抽屜放什麼，不要亂塞。

4、 廚房或冰箱超過3個月沒碰過的調味料或冷凍食材就是清掉，覺得浪費請罵自己當初為什麼買，下次別再犯。

5 、地面上除了傢俱家電、盆栽、垃圾桶等必要放置物，其餘就是收納或斷捨離。

6 、懶得折衣服，就努力一點生出更衣室，空間大到全部都用掛的，如果沒有能力供應衣服數量的空間，那要檢討開源節流，「物質慾望不應犧牲生活品質。」

7 、化妝品、佔空間的家庭號沐浴用品快用完再買，不要囤半年份以上

8 、除非有特殊需求，不然床組不要買到2組以上，大件物品只擁有需要的。

▼雞排妹曝光在日本租屋處的閨房照。（圖／翻攝雞排妹臉書）

